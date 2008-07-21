  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۳

در مراسم تودیع ابراز شد:

توصیه های رحمتی به بهبهانی

توصیه های رحمتی به بهبهانی

وزیر سابق راه و ترابری پرهیز از توجه به ادعاهای واهی عده ای برای ایجاد شرکتهای هواپیمایی جهت خرید هواپیما، راه اندازی قطار سریع السیر با سرعت 600 کیلومتر در ساعت و شکاف زیاد بین حجم انجام پروژه ها و بودجه را به عنوان "وصایای" خود به این وزارتخانه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمتی امروز در مراسم تودیع خود که با حضور معاون اول رئیس جمهوری در محل وزارت راه و ترابری برگزارش شد، گفت: درباره نحوه عملکرد من در این وزارتخانه ادعاهای زیادی از سوی برخی افراد مطرح می شود که قادر به راه اندازی قطارهای سریع السیر، احداث ایرلاین و خرید هواپیما هستند که مسئولان باید به بررسی سابقه آنان در سرمایه گذاری بپردازند و از توجه به موارد واهی که از سوی آنان مطرح می شود، بپرهیزند.

وی ادامه داد: عملکرد این وزارتخانه با توجه به روند تخصیص بودجه باید سنجیده شود و طی این مدت درشرکتهای وابسته این وزارتخانه 15 درصد افزایش درآمد داشته ایم و در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز بیش از 30 درصد افزایش درآمد به وجود آمده است.

رحمتی ادامه داد: در افزایش ظرفیت ناوگان هوایی مسافری نیز سالیانه 10 درصد رشد اتفاق افتاده است که با توجه به شرایط تحریم و تلاش دشمن برای زمین گیر کردن این صنعت حساس، بسیار حائز توجه بوده است.

وزیر سابق راه و ترابری ابراز داشت: حجم جابه جایی مسافران هوایی از 9.4 میلیون نفر در سال 83 به 12.9 میلیون نفر در سال 86 افزایش یافت و تعداد هواپیماها نیز از 91 فروند به 126 فروند ارتقا پیدا کرد.

وی خاطر نشان کرد: بودجه دولت و سرمایه مردم وارد این وزارتخانه می شود اما هنر مدیریت کردن بر آن و استفاده بهینه از منابع می تواند زمینه بهره وری در وزارت راه و ترابری را ارتقا دهد.

رحمتی اظهار داشت: 2050 میلیارد تومان بودجه عمومی سال جاری این وزارتخانه است که با افزوده شده 1700 میلیارد تومان بودجه از محل صرفه جویی سوخت و 1000 میلیارد تومان بودجه استانی می توان گفت روند تخصیص بودجه در آن سال به نسبت قبل بهتر بوده است.

وزیر سابق راه و ترابری یاد آور شد:  تامین نیروی کشش راه آهن یکی از گلوگاه های توسعه این بخش است که امیدواریم با تولید لکوموتیو ملی و داخلی سازی آن بتوان از این گلوگاه بیرون رفت.

رحمتی افزود: در حال حاضر 2400 کیلومتر شبکه راه آهن  در کشور در حال احداث است که برای اتمام آن، به بیش از 10 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و همین امر لازمه توجه به عدم شروع پروژه جدید بدون برآورد بودجه دانست.

کد خبر 719675

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها