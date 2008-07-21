توصیه های رحمتی به بهبهانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمتی امروز در مراسم تودیع خود که با حضور معاون اول رئیس جمهوری در محل وزارت راه و ترابری برگزارش شد، گفت: درباره نحوه عملکرد من در این وزارتخانه ادعاهای زیادی از سوی برخی افراد مطرح می شود که قادر به راه اندازی قطارهای سریع السیر، احداث ایرلاین و خرید هواپیما هستند که مسئولان باید به بررسی سابقه آنان در سرمایه گذاری بپردازند و از توجه به موارد واهی که از سوی آنان مطرح می شود، بپرهیزند.

وی ادامه داد: عملکرد این وزارتخانه با توجه به روند تخصیص بودجه باید سنجیده شود و طی این مدت درشرکتهای وابسته این وزارتخانه 15 درصد افزایش درآمد داشته ایم و در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز بیش از 30 درصد افزایش درآمد به وجود آمده است.

رحمتی ادامه داد: در افزایش ظرفیت ناوگان هوایی مسافری نیز سالیانه 10 درصد رشد اتفاق افتاده است که با توجه به شرایط تحریم و تلاش دشمن برای زمین گیر کردن این صنعت حساس، بسیار حائز توجه بوده است.

وزیر سابق راه و ترابری ابراز داشت: حجم جابه جایی مسافران هوایی از 9.4 میلیون نفر در سال 83 به 12.9 میلیون نفر در سال 86 افزایش یافت و تعداد هواپیماها نیز از 91 فروند به 126 فروند ارتقا پیدا کرد.

وی خاطر نشان کرد: بودجه دولت و سرمایه مردم وارد این وزارتخانه می شود اما هنر مدیریت کردن بر آن و استفاده بهینه از منابع می تواند زمینه بهره وری در وزارت راه و ترابری را ارتقا دهد.

رحمتی اظهار داشت: 2050 میلیارد تومان بودجه عمومی سال جاری این وزارتخانه است که با افزوده شده 1700 میلیارد تومان بودجه از محل صرفه جویی سوخت و 1000 میلیارد تومان بودجه استانی می توان گفت روند تخصیص بودجه در آن سال به نسبت قبل بهتر بوده است.

وزیر سابق راه و ترابری یاد آور شد: تامین نیروی کشش راه آهن یکی از گلوگاه های توسعه این بخش است که امیدواریم با تولید لکوموتیو ملی و داخلی سازی آن بتوان از این گلوگاه بیرون رفت.

رحمتی افزود: در حال حاضر 2400 کیلومتر شبکه راه آهن در کشور در حال احداث است که برای اتمام آن، به بیش از 10 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و همین امر لازمه توجه به عدم شروع پروژه جدید بدون برآورد بودجه دانست.