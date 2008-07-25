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۴ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۰۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نمره محوری برای دانش آموزان دوره ابتدایی خطرناک است

نمره محوری برای دانش آموزان دوره ابتدایی خطرناک است

مدیرکل سابق دفتر ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: نمره محوری در دوره ابتدایی برای دانش آموزان این مقطع خطرناک است و باید روش ارزشیابی توصیفی جایگزین آن شود.

ابولقاسم جامه بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه در بیشتر کشورهای پیشرفته ارزشیابی دوره ابتدایی نمره ای نیست، افزود : حتی در کشورهای پیشرفته ارتقای خود به خودی و اتوماتیک دانش آموزان اجرا می شود.

وی در تشریح ارتقای اتوماتیک اظهار داشت : در این روش دانش آموزان بدون دادن امتحان به مقطع تحصیلی بعدی رفته و ادامه تحصیل می دهند.

مدیرکل سابق دفتر ابتدایی، ارتقای خود به خودی و اتوماتیک دانش آموزان را کاملا توصیفی خواند و افزود : دوره ابتدایی دوره بازی کردن دانش آموزان است که در کنار آن خواندن و نوشتن هم باید لحاظ شود.

جامه بزرگ خاطرنشان کرد : نباید ارزشیابی توصیفی را با ارتقای اتوماتیک اشتباه بگیریم چرا که در روش اول، در انتهای سال تحصیلی به دانش آموز کارنامه ارائه می شود و امکان تکرار پایه آنها وجود دارد.

جامه بزرگ با اشاره به اینکه دادن نمره در مقطع ابتدایی خطرناک است، تصریح کرد : ما باید نظام آموزش و پرورش ابتدایی را دگرگون کنیم و مانند کشورهای پیشرفته که سالها است به ارزشیابی توصیفی و ارتقای اتوماتیک دست پیدا کرده اند به یادگیری عمقی برسیم. 

کد مطلب 719678

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