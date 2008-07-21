فوتبال بانوان می تواند عامل رشد فوتبال آقایان باشد / احتمال لیگ 12 تیمی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فریده شجاعی نایب رئیس بخش بانوان فدراسیون فوتبال در نشست امروز مسئولان فدراسیون با مدیران باشگاهها ضمن بیان این مطلب گفت: خیلی خوشحالم که در این برهه زمانی در فدراسیون فوتبال حضور دارم. در شرایط فعلی همه چیز به نفع بانوان است. مسئولان فدراسیون فوتبال ، سازمان تربیت بدنی و... نگاه و دیدگاهی مثبت از بانوان دارند که این مسئله می تواند به رشد فوتبال بانوان کمک کند .

وی با اشاره به فعالیت فوتبال بانوان در رده ها و بخش های مختلف گفت: سعی کردیم حضور قدرتمندی در مسابقات بین المللی داشته باشیم. درهمین راستا عملکرد خوب در مسابقات قهرمانی آسیا داشتیم.

شجاعی در ادامه فعالیت لیگ های فوتبال و فوتسال بانوان کشور را به شرح زیرتشریح کرد: در بخش فوتسال بانوان 8 تیم فعال دارند و 6 تیم نیز در لیگ برتر فوتبال بانوان فعال است.

وی از فعالیت لیگ فوتبال و فوتسال بانوان زیر نظر سازمان لیگ برتر خبر داد و گفت: این تصمیم بدان لحاظ اتخاذ شد که فعالیتهای فوتبال بانوان در بخش باشگاهی سازمان دهی شود. با این کار می توانیم از کمک باشگاههای لیگ برتری برای تشکیل تیم بانوان نیز بهره مند شویم.

رئیس بخش بانوان فدراسیون فوتبال درادمه خاطرنشان کرد: از آقای کفاشیان می خواهم از باشگاههای لیگ برتری بخواهد در کنار تیم مردان خود تیم بانوان را نیز در بخش های فوتبال و فوتسال فعال کنند.

شجاعی تصریح کرد: هزینه تیم داری در بخش بانوان از 70 تا 200 میلیون تومان است. این رقم چیزی مطابق با رقم قرارداد یک بازیکن متوسط فوتبال کشور است.

نایب رئیس فدارسیون فوتبال توجه به ورزش بانوان را در رشد ورزش کشور تاثیر گذار خواند و گفت: با ارتقای سطح کیفی فوتبال بانوان فوتبال آقایان نیز رشد می کند.

وی در ادامه از احتمال افزایش تیم های حاضر در مسابقات فوتبال لیگ برتر بانوان به 12 تیم در سال آینده خبرداد و تصریح کرد: فدراسیون فوتبال برای کمک به باشگاهها سعی خواهد کرد هزینه حضور در رقابتهای لیگ را کاهش دهد.

شجاعی در پایان از برگزاری مسابقات فوتبال بانوان کشورهای اسلامی با کمک فدراسیون کشورهای اسلامی در ایران خبرداد وگفت: تیم های بال گستر و ملوان به عنون تیم های برتر کشور به نمایندگی از ایران در این رقابتها حضور می یابند. درصورتی که تیم های دیگر تمایل به شرکت در این رقابتها را داشته باشند می توانند با جذب اسپانسر و یا هزینه شخصی در مسابقات شرکت کنند. برخی از کشورهای اسلامی نیز برای شرکت در این رقابتها اعلام کردند.