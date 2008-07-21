برنامه های ویژه برای افزایش روحیه نشاط بین شهروندان مشهدی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد پژمان ظهر امروز در مراسم افتتاح بوستان نیایش و در جمع بیش از 800 نفر از شهروندان افزود: این برنامه ها در طی سال به اجرا در خواهد آمد که تحقق اهداف این فعالیتها نیازمند مشارکت جدی شهروندان است.

شهردار مشهد مخدوش شدن انسجام اجتماعی شهروندان را پیامد زندگی ماشینی امروزی دانست و گفت: شهرداری علاوه بر فعالیتهای عمرانی و توسعه فراهم کردن زمینه های شادابی بین شهروندان را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده است.

پژمان ملاک اصلی کار و تلاش در شهرداری را، ایجاد رفاه، آسایش و رضایتمندی شهروندان دانست.

وی با اشاره به تلاش شهرداری بر رفع نازیبایی های سطح شهر و اتمام پروژه های نیمه تمام از بهره برداری پروژه 75 متری میثاق در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: این پروژه ارتباط شبکه شریانی محور غرب مشهد را به بزرگراه امام علی(ع) و بلوار وکیل آباد تسهیل می نماید.

بوستان نیایش که با حضور جمعی از مسئولین مورد بهره برداری قرار گرفت در محدوده شهرداری منطقه 12 واقع در جاهد شهر در زمینی به وسعت 5/3 هکتار و در طی مدت 9 ماه اجرا شده است.

