  1. استانها
  2. گلستان
۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۵۳

شمار تقاضا برای بازنشستگی پیش از موعد در گلستان رشد چشمگیری دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازرسی سازمان کار و امور اجتماعی گلستان گفت: شمار تقاضا برای بازنشستگی پیش از موعد در گلستان در سالهای اخیر بیش از 150 درصد رشد یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حقیقت، ظهر دوشنبه در اجرای طرح ضربتی بازدید از شرکتهای خدماتی استان بدون ارائه آمار دراین زمینه افزود: اکنون پنج هزار کارگر در 118 دستگاه زیرپوشش 50 شرکت خدماتی و پشتیبانی این استان فعالیت دارند.

وی اظهار داشت: در بازرسی های به عمل آمده از شرکتهای خدماتی و پشتیبانی فعال استان، 80 ابلاغیه برای رفع مشکلات این شرکتها صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع 340 شرکت خدماتی و پشتیبانی در استان به ثبت رسیده که صلاحیت 64 شرکت در سال جاری تایید شده است.

به گفته حقیقتف، علاوه بر بازدید ضربتی تاکنون یک هزار و 270 بازرسی از واحدهای مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی این استان صورت گرفته است.

رئیس اداره بازرسی سازمان کار و امور اجتماعی گلستان ادامه داد: 15 بازرس در اجرای طرح ضربتی بازدید از شرکتهای خدماتی و پشتیبانی این استان همکاری دارند.

طرح بازرسی از شرکتهای خدماتی و پشتیبانی تحت پوشش سازمان کار و امور اجتماعی گلستان از نیمه دوم تیرماه جاری آغاز شد.

