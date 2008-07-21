  1. بین الملل
موافقت اولیه اسرائیل با آزادی مروان البرغوثی

یک روزنامه عرب زبان به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کرد رژیم صهیونیستی به طور مقدماتی موافقت خود را با آزادی 300 اسیر فلسطینی از جمله مروان البرغوثی اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این منابع در گفتگو با روزنامه البیان چاپ امارات اظهار داشتند : "حسن سلامه"، "عبدالله البرغوثی"، "ابراهیم حامد" از رهبران جنبش حماس و "مروان البرغوثی" از رهبران جنبش فتح از جمله رهبران اسیر فلسطینی هستند که اسرائیل به طور مقدماتی با آزادی آنها در چارچوب قرارداد تبادل اسرا در برابر آزادی گلعاد شالیت موافقت کرده است. اما درباره آزادی "احمد سعدات" دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین،اسرائیل در حال بررسی این موضوع است.

این منابع اعلام کردند: با وجود آنکه طرف مصری بر این باور است که قرارداد تبادل اسرا میان حماس و اسرائیل به دلیل بالا رفتن سقف درخواستهای دو طرف دشوار شده است و اسرائیل پس از تبادل اسرا با حزب الله قصد ندارد امتیازات بسیاری به طرف مقابل دهد؛ اما منابع دیپلماتیک معتقدند که قرارداد تبادل اسرا روند خوبی را طی می کند.

گفتنی است "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و "ایمن طه" سخنگوی جنبش حماس طی روزهای اخیر اعلام کرده اند که تمایل دارند مذاکرات تبادل اسرا کاملا محرمانه انجام شود.

