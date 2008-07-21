سالروز ورود انسان به ماه / گامی کوچک برای انسان و گامی بزرگ برای بشریت

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز سالروز اولین قدم انسان بر روی ماه است. 39 سال پیش در 21 جولای 1969 به وقت کشورمان (ساعت 22:56 شب 20 جولای به وقت شرقی آمریکا) "نیل آرمسترانگ" فضانورد آمریکایی اولین قدم یک انسان را بر روی تنها قمر کره خاکی گذاشت.

این ماموریت 16 جولای در ساعت 9:32 به وقت محلی آغاز شد. زمانی که راکت "زحل 5" از مرکز فضایی کندی در فلوریدا پرتاب شد و فضاپیمای آپولو 11 را تا ارتفاع بیش از 111 متری با خود حمل کرد.

نیل آرمسترانگ فرمانده ماموریت، مایکل کالینز و ادوین ای. آلدرین جی. آر سه سرنشین این فضاپیما بودند.

پس از یک سفر آرام که چهار روز به طول انجامید، این سه انسان وارد مدار ماه شدند. آرمسترانگ و آلدرین سوار بر "اتاقک گردش ماه" (LEM) شدند و در روز 21 جولای این اتاقک پرنده به آرامی روی خاک ماه در منطقه ای با عنوان "دریای آرام" فرود آمد.

این مانور به روش دستی هدایت شد چرا که در حالت خودکار، خطر رفتن به انتهای حفره وجود داشت. در پایان این مانور، سوخت موتور تقریبا تمام شده بود و به همین علت اتاقک در حدود 6 کیلومتر دورتر از نقطه پیش بینی شده بر روی خاک ماه نشست.

پس از گذشت چند ساعت و پس از آنکه کنترل موقعیت در اختیار مرکز کنترل هاستون در تکزاس قرار گرفت، این مرکز اجازه خروج از اتاقک را صادر کرد. به این ترتیب، آرمسترانگ به عنوان نفر اول از اتاقک خارج شد و به محض آنکه اولین قدم انسان را بر روی خاک ماه گذاشت و پایش سطح ماه را لمس کرد جمله تاریخی خود را بیان داشت: "این گامی کوچک برای انسان و گامی بزرگ برای بشریت است."

کمی پس از آرمسترانگ، آلدرین نیز قدم بر روی خاک ماه گذاشت و به این ترتیب به اتفاق هم نصب و راه اندازی بعضی از دستگاههای علمی را آغاز کردند.

فعالیت این دو فضانورد در خارج از اتاقک در حدود دو ساعت و 40 دقیقه به طول انجامید و پس از پایان کار، این فضانوردان همانند قهرمانان راه زمین را پیمودند.

این ماموریت تاریخی بازهم تکرار شد و از آن زمان 12 انسان قدم بر خاک ماه گذاشتند.

امروز 39 سال از این رویداد تاریخی می گذرد. در حقیقت 21 جولای 1969 روزی برای تمام بشریت است.