یادواره شهدای اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، دبیر یادواره شهدای اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان ظهر امروز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تبلیغ اظهار داشت: شهدا از پایه گذاران انقلاب اسلامی بوده اند و این نظام به برکت قطره قطره خون آنها تاکنون پا برجا مانده است.

حجت الاسلام صفر قربان پور افزود: هدف از برگزاری یادواره تجلیل از مقام شامخ شهیدان عظیم زارعی، حجت الاسلام خاکسار و سید قائم مصطفوی است که طی حادثه ای در تیر ماه 1369 در تنگه نصرت آباد شهادت رسیدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: همچنین این یادواره گرامیداشت حجت الاسلام شهید توکلی اولین شهید محراب استان است که در رمضان سال گذشته در شهرستان خاش به دست اشرار کوردل به شهادت رسید.

حجت الاسلام سید کاظم طباطبایی امام جمعه شهرستان زابل نیز در سخنانی به تفسیرفلسفه شهید و شهادت پرداخت و گفت: شهدا در روز قیامت یکی از گواهان و شاهدان هستند.

در این مراسم از خانواده شهیدان و همچنین مسئولان دست اندر کار با اهدای لوحی، تقدیر شد.