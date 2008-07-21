  1. استانها
مناطق مستعد طبیعت گردی زنجان به بسترهای سرمایه گذاری تبدیل می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: مناطق مستعد طبیعت گردی استان زنجان به بسترهای سرمایه گذاری تبدیل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فرهنگ فرخی، بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران غاز کتله خور، دشت آهموان، منطقه شکورچی و آشیان لک لک ها را از جمله ظرفیتهای مناسب و بالقوه طبیعت گردی در استان اعلام کرد و افزود: در غال کتله خور مجموعه ای از فعالیت های زیر ساختی برای بازگشایی سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، غار زرین نیز به تازگی کشف شده و قرار است پیگیری ها برای بازگشایی و توسعه زیر ساختهای آن صورت گیرد.

فرخی همچنین حیات وحش منطقه دشت آهوان را منحصر به فرد دانست و گفت: در این منطقه، دیدن آهوان به عنوان یک انگیزه جدید جذب گردشگران می تواند استفاده شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان در ادامه با اشاره به وجود پرندگان منحصر به فرد و آشیان لک لک ها در منطقه شکورچی یادآور شد: شهرستان طارم که به عنوان هندوستان ایران شناخته می شود دارای جاذبه های منحصر به فرد گردشگری طبیعی است.

فرخی همچنین با اشاره به گنبد تاریخی سلطانیه گفت: همزمان با سالروز ثبت جهانی گنبد سلطانیه در لیست آثار تاریخی جهان (24 تیر ماه)، مراسمی به این منظور در محوطه این گنبد برگزار شد

این مسئول یادآور شد: بنای این گنبد متعلق به دوره ایلخانی است که بعد از کلیسای جامع مریم مقدس در فلورانس ایتالیا و مسجد ایا صوفیه ترکیه سومین گنبد بزرگ جهان و بزرگترین بنای آجری جهان به شمار می‌رود.

وی گنبد سلطانیه را تجلیگاه هنر و معماری دوره ایلخانی عنوان کرد و ادامه داد: ساخت این گنبد در مدت 9 سال صورت پذیرفته به گونه ای که نشان دهنده تحولات معماری در عصر سلجوقی و ایلخانی است.

فرخی تصریح کرد: این گنبد تاریخی، هفتمین اثر ثبت شده ایران در میراث جهانی است از اینرو به همین مناسبت مراسمی در شهر سلطانیه برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان از نامگذاری 24 تا 30 تیرماه هر سال به نام هفته گردشگری استان زنجان خبر داد و افزود: به مناسبت هفته گردشگری استان در سطح ملی در جهت جذب گردشگر تبلیغات صورت پذیرفته است و آن دسته از آژانسهای مسافرتی که بیشتر گردشگر جذب نمایند از مزایای در نظر گرفته شده بهره مند خواهند شد.

