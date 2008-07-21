بارش رگبار و رعد و برق در اکثر استانهای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان استانهای آذربایجان شرقی وغربی، تهران، زنجان، قزوین و قم کمی ابری تا نیمه ابری در پاره ای از نقاط همراه با رگبار و رعد و برق پیش بینی شده است.

استانهای چهارمحال و بختیاری، سمنان، فارس، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی و همدان آسمانی کمی ابری تا نیمه ابری در ارتفاعات با رگبار و رعد و برق خواهند داشت.

سازمان هواشناسی برای استانهای اردبیل، گلستان، گیلان و مازندران آسمانی نیمه ابری در پاره ای از نقاط رگبار و رعد و برق پیش بینی کرده است.

آسمان استان اصفهان نیز کمی ابری تا نیمه ابری در شهرهای غربی رگبار و رعد و برق، بوشهر صاف در پاره ای از نقاط افزایش ابر، خوزستان صاف تا نیمه ابری در پاره ای از نقاط غبار محلی، سیستان و بلوچستان کمی ابری در پاره ای از نقاط افزایش ابر، وزش باد و رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.

همچنین استان کرمان آسمانی کمی ابری در پاره ای از نقاط افزایش ابر، وزش باد و در شهرهای جنوبی رگبار و رعد و برق، هرمزگان صاف تا نیمه ابری همراه با غبار محلی و در پاره ای از نقاط وزش باد، یزد و ایلام کمی ابری تا نیمه ابری در شهرهای غربی رگبار و رعد و برق خواهند داشت.

استان خوزستان با 47 درجه و اردبیل با 25 درجه سانتی گراد گرمترین و خنک ترین هوا را طی 24 ساعت آینده دارند.

بیشینه و کمینه دمای هوا در استان تهران نیز به ترتیب 36 و 24 درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.