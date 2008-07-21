اختصاص 10 میلیارد ریال به تامین تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی ظهر دوشنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر دولت در حوزه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، بازرگانی و جهاد کشاورزی در ساری اظهار داشت: بر این اساس 5/5 میلیارد ریال از اعتبار یاد شده به دانشگاه علو پزشکی ساری و 5/4 میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی بابل اختصاص یافت.

وی با اشاره به مصوبه هیئت دولت به خصوص احداث آموزشکده فنی و حرفه ای در نوشهر گفت: اعتبار احداث آموزشکده یاد شده به مبلغ 720 میلیون تومان تامین شده و برای اتمام این پروژه هزار و 100 میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.

استاندار مازندران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از صدور مجوز برای احداث دو پایانه گل و گیاه در تنکابن و جویبار توسط بخش خصوصی غیردولتی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: عملیات اجرایی پایانه گل و گیاه تنکابن با پیشرفت 32 درصدی در حال ساخت است و در جویبار نیز احداث این پروژه به سرمایه گذار بخش خصوصی در قالب فارغ التحصیلان بخش کشاورزی واگذار شد.

رئیس ستاد عالی پیگیری مصوبات سفر استانی هیئت دولت به مازندران همچنین از اختصاص دو هزار و 750 میلیون ریال برای تکمیل و 1200 میلیون تومان جهت تجهیز بیمارستان 320 تختخوابی بابل خبر داد و افزود: زمین احداث خوابگاه 120 نفره دانشجویی پردیس دانشگاه بابل تهیه شده و 750 میلیون تومان نیز برای آغاز عملیات اجرایی آن از طریق تسهیلات یارانه ای اختصاص یافته است.

کریمی در خصوص اختصاص یک دستگاه سی تی اسکن و آنژیوگرافی به دانشگاه های علوم پزشکی ساری و بابل نیز گفت: برای خرید این دو دستگاه قراردادی به ارزش دو هزار میلیون تومان منعقد شده که با پرداخت 50 درصد این قرارداد، دستگاههای فوق خریداری شده است.

به گفته وی، تا پایان مرداد ماه دستگاه سی تی اسکن در بیمارستان امام ساری و آنژیوگرافی در بیمارستان فاطمه الزهرا(س) بابل نصب خواهد شد.

در جلسه پیگیری مصوبات هیئت دولت به مازندران نیز مجوز واگذاری 70 دستگاه خودرو کمک دار، 24 دستگاه خودرو موتورسیکلت، 15 دستگاه یونیت دندان پزشکی و یک ماشین سردخانه دار به دانشگاه های علوم پزشکی مازندران صادر شد تا در مراکز بهداشت و درمان روستاها از آن بهره برداری کنند.

هیئت دولت، آذر ماه 85 به مازندران سفر کرده بود.