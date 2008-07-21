دوره سرپرستی صمصامی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری متن حکم دکتر محمود احمدی نژاد به این شرح است : "جناب آقای دکتر حسین صمصامی بر اساس موافقت و اجازه مورخه 1387/4/30 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تعیین سرپرست،جهت جلوگیری از ایجاد وقفه در اداره امور وزارتخانه در فاصله پایان مهلت قانونی سرپرستی تا رای اعتماد مجلس محترم شورای اسلامی به وزیر جدید ، بدینوسیله ضمن تقدیر و تشکر از معظم له، حکم سرپرستی شماره 13128 مورخه 1387/2/3 جنابعالی تمدید می گردد. امیدوارم با توکل بر خدا همچون گذشته در انجام وظایف محوله موفق و سربلند باشید".

