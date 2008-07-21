به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، غازی صلاح الدین مشاور ارشد و فرستاده ویژه رئیس جمهور سودان پیش از ظهر امروز با رئیس جمهور کشورمان دیدار و پیام کتبی عمرالبشیر رئیس جمهوری کشورش را تقدیم دکتر احمدی نژاد کرد.

دکتر محمود احمدی نژاد در این دیدار روابط ایران و سودان را برادرانه و دوستانه دانست و گفت : مردم سودان مردمی مومن و انقلابی هستند و این رمز همدلی و همراهی دو ملت ایران و سودان است.

رئیس جمهورعلت مخالفت قدرتهای ظالم با دولت و ملت سودان را به خاطر ایستادگی ملت و دولت این کشور بر محور صیانت از عزت، منافع ملی و تمامیت ارضی دانست و اظهار داشت : قدرتهای استعماری با استفاده از شیوه های خود می خواهند سودان را قطعه قطعه کنند و نمی خواهند این کشور در منطقه آفریقا و دنیای اسلام نقش سازنده ای ایفا کند.

وی تاکید کرد : سرزمینی که ملتی متحد و یکپارچه داشته و پرچمدار عزت و پاکی در جهان باشد مورد بغض قدرتهای زورگو خواهد بود .

دکتر احمدی نژاد اقدام اخیر دادگاه بین المللی لاهه در اتهام افکنی به رئیس جمهور سودان را اقدامی زشت یاد و تاکید کرد: کسانی هستند که در قبال صدها جنایت صدام و اقدام اخیر جنایتکاران در بمباران مراسم عروسی در افغانستان عکس العملی نشان ندادند.

رئیس جمهور نظامهای ایجاد شده بعد از جنگ جهانی دوم را استعماری و غیرعادلانه دانست و گفت: اینها درست شدند تا از منافع قدرتهای بزرگ حمایت کنند اما به فضل الهی کارآیی این قدرتها به پایان راه نزدیک شده است چرا که امروز هیچ ملتی اعتمادی به قدرت آنها ندارد.

رئیس جمهور افزود : هر چه بغض انسانهای بدکار و ظالم نسبت به دولت و ملت سودان بیشتر شود نشان دهنده این است که این کشور در مسیر درست حرکت می کند.

غازی صلاح الدین مشاور ارشد و فرستاده ویژه رئیس جمهور سوادن نیز در این دیدار با تشریح آخرین اوضاع منطقه، پیام کتبی عمر البشیر رئیس جمهور سودان را تقدیم دکتر احمدی نژاد کرد.

صلاح الدین با مثبت ارزیابی کردن دیدار و مذاکرات خود با مقامهای عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران روابط دو کشور را رو به گسترش و سازنده دانست.

فرستاده ویژه رئیس جمهور سودان همچنین با اعلام حمایت از دستیابی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای تاکید کرد: این فناوری صلح آمیز تنها متعلق به ایران نیست بلکه جهان اسلام از آن بهره خواهند برد.