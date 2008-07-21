  1. استانها
14 باند بزرگ قاچاق کالا در آذربایجان غربی منهدم شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی از انهدام 14 باند بزرگ قاچاق کالا در سه ماهه امسال در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جمشید محمدزاده، بعد از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: در سه ماهه نخست امسال یک هزار و 150 پرونده قاچاق کالا به مراجع قضایی استان ارجاع شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل یک هزار و 536 مورد بوده است.

وی ارزش ریالی این پرونده ها را 68 میلیارد ریال اعلام و خاطرنشان کرد: سال گذشته ارزش ریالی کالاهای قاچاق 87 میلیارد ریال بود.

وی از تشدید برخورد قانونی با قاچاقچیان و اجرای طرح انسداد مرزی خبر داد و بیان داشت: در این راستا در دو سال اخیر حدود 300 میلیارد ریال برای عمران مرزی در آذربایجان غربی سرمایه گذاری شده است.

محمدزاده از کاهش قاچاق کالا در استان نیز خبر داد و یادآور شد: انسداد مرزها و استفاده از تجهیزات مدرن و پیشرفته برای کنترل مرز و از سویی قوانین محکم و باز دارنده و در نهایت هماهنگی دستگاه ها را عامل کاهش قاچاق کالا در آذربایجان غربی دانست.

وی عمده موارد قاچاق را در این استان قاچاق سوخت اعلام کرد و گفت: قاچاق دخانیات، مشروبات الکلی، پارچه، لوازم صوتی و تصویری از دیگر کالاهای قاچاق در این استان هستند.

به گفته وی، میزان پرونده های قاچاق کالا که زیر 10 میلیون ریال هستند در مقایسه با سال پیش 42 درصد و پرونده های بالای 10 میلیون ریال استان حدود 20 درصد کاهش یافته اند.

این مسئول با اشاره به کاهش 35 درصدی قاچاق بنزین در استان افزود: امیدواریم با کنترل عرضه گازوییل شاهد کاهش قاچاق این سوخت سرمایه ای نیز باشیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی از تشدید برخورد با قاچاقچیان سلاح نیز خبر داد و یادآور شد: در این رابطه در سه ماهه امسال 416 قبضه انواع سلاح کشف و ضبط شده است که از این تعداد 80 قبضه سلاح جنگی، 209 قبضه سلاح شکاری و 75 قبضه نیز سلاح کلت کمری است.

استان آذربایجان غربی 981 کیلو متر مرز مشترک با کشورهای عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان دارد و محصولات سوختی، الکلی و دخانیات بیشترین کالاهای قاچاق از مرزهای این استان محسوب می شوند.

