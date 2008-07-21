14 باند بزرگ قاچاق کالا در آذربایجان غربی منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جمشید محمدزاده، بعد از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: در سه ماهه نخست امسال یک هزار و 150 پرونده قاچاق کالا به مراجع قضایی استان ارجاع شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل یک هزار و 536 مورد بوده است.

وی ارزش ریالی این پرونده ها را 68 میلیارد ریال اعلام و خاطرنشان کرد: سال گذشته ارزش ریالی کالاهای قاچاق 87 میلیارد ریال بود.

وی از تشدید برخورد قانونی با قاچاقچیان و اجرای طرح انسداد مرزی خبر داد و بیان داشت: در این راستا در دو سال اخیر حدود 300 میلیارد ریال برای عمران مرزی در آذربایجان غربی سرمایه گذاری شده است.

محمدزاده از کاهش قاچاق کالا در استان نیز خبر داد و یادآور شد: انسداد مرزها و استفاده از تجهیزات مدرن و پیشرفته برای کنترل مرز و از سویی قوانین محکم و باز دارنده و در نهایت هماهنگی دستگاه ها را عامل کاهش قاچاق کالا در آذربایجان غربی دانست.

وی عمده موارد قاچاق را در این استان قاچاق سوخت اعلام کرد و گفت: قاچاق دخانیات، مشروبات الکلی، پارچه، لوازم صوتی و تصویری از دیگر کالاهای قاچاق در این استان هستند.

به گفته وی، میزان پرونده های قاچاق کالا که زیر 10 میلیون ریال هستند در مقایسه با سال پیش 42 درصد و پرونده های بالای 10 میلیون ریال استان حدود 20 درصد کاهش یافته اند.

این مسئول با اشاره به کاهش 35 درصدی قاچاق بنزین در استان افزود: امیدواریم با کنترل عرضه گازوییل شاهد کاهش قاچاق این سوخت سرمایه ای نیز باشیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی از تشدید برخورد با قاچاقچیان سلاح نیز خبر داد و یادآور شد: در این رابطه در سه ماهه امسال 416 قبضه انواع سلاح کشف و ضبط شده است که از این تعداد 80 قبضه سلاح جنگی، 209 قبضه سلاح شکاری و 75 قبضه نیز سلاح کلت کمری است.

استان آذربایجان غربی 981 کیلو متر مرز مشترک با کشورهای عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان دارد و محصولات سوختی، الکلی و دخانیات بیشترین کالاهای قاچاق از مرزهای این استان محسوب می شوند.