روابط ایران و تانزانیا ریشه در فرهنگ و اعتقادات دو ملت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد به هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید تانزانیا در تهران امکانات بالقوه برای گسترش همکاریهای دوجانبه را فراوان دانست و اظهار امیدواری کرد : با همت و تلاش مسوولان عالی رتبه دو کشور شاهد گسترش و تقویت بیش از پیش روابط در تمام زمینه ها باشیم.

وی افزود : با توجه به شرایط حاکم در جهان ضرورت دارد کشورهای مستقل، دوست و مسلمان همکاریهای گسترده ای با یکدیگر داشته باشند.

محمد مهاراجه جمعه سفیر جدید تانزانیا نیز در این دیدار روابط ایران و تانزانیا را مستحکم و رو به گسترش دانست و گفت : در مدت مأموریت خود در تهران تلاش خواهم کرد تا مناسبات دو کشور در راستای منافع دو ملت بیش از پیش توسعه یابد.