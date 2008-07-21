  1. سیاست
  2. سایر
۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۶:۱۰

احمدی نژاد :

روابط ایران و تانزانیا ریشه در فرهنگ و اعتقادات دو ملت دارد

رئیس جمهور روابط ایران و تانزانیا را تاریخی و ریشه دار در فرهنگ و اعتقادات دو ملت دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچ مانع و محدودیتی برای توسعه روابط با تانزانیا قایل نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد به هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید تانزانیا در تهران امکانات بالقوه برای گسترش همکاریهای دوجانبه را فراوان دانست و اظهار امیدواری کرد : با همت و تلاش مسوولان عالی رتبه دو کشور شاهد گسترش و تقویت بیش از پیش روابط در تمام زمینه ها باشیم.

وی افزود : با توجه به شرایط حاکم در جهان ضرورت دارد کشورهای مستقل، دوست و مسلمان همکاریهای گسترده ای با یکدیگر داشته باشند.

محمد مهاراجه جمعه سفیر جدید تانزانیا نیز در این دیدار روابط ایران و تانزانیا را مستحکم و رو به گسترش دانست و گفت : در مدت مأموریت خود در تهران تلاش خواهم کرد تا مناسبات دو کشور در راستای منافع دو ملت بیش از پیش توسعه یابد.

کد خبر 719727

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها