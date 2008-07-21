مازندران در ساماندهی ویلاهای خصوصی کشور پیشگام است

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، محمدرضا شیدفر، بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر در فرمانداری این شهرستان افزود: با توجه به روند رو به رشد شمار گردشگران برای اقامت آنها باید طرح ساماندهی ویلاها گسترش یابد.

وی اظهار داشت: طبق آمار روزانه 90 هزار نفر در ایام تابستان در مازندران سفر می کنند که این شمار در تعطیلات عید سال جاری به حدود 200 هزار نفر افزایش می یابد.

وی خاطرنشان کرد: تعداد تخت های مجتمع های اقامتی دولتی، هتل، متل، هتل آپارتمان و زائرسرای زیرپوشش این سازمان در استان بیش از 46 هزار تخت است.

به گفته شیدفر، این حجم تخت ها پاسخگوی اقامت شمار زیاد گردشگرانی که به این استان سفر می کنند نیست.

معاون گردشگری مازندران ادامه داد: باید با تسریع و اجرایی شدن کامل ساماندهی ویلاهای خصوصی پدیده هایی نظیر پارک خوابی و چادر خوابی در منطقه رفع شود.

سید هاشم فاطمی، فرماندار نوشهر گفت: متاسفانه فضاهای گردشگری آن طور باید در این شهرستان توسعه نیافته است این در حالی است که سالانه مسافران بسیاری برای بهره مندی از جاذبه های گردشگری به این منطقه سفر می کنند.

وی اظهار داشت: کمبود فضای اقامتی از جمله مشکلاتی است که برای رفع آن باید برنامه ریزی اصولی شود.

وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر افق جدیدی در صنعت گردشگری کشور ایجاد شده و فرهنگ سفر ترویج یافته است.