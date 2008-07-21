پیروزی پیکان برابر نماینده ژاپن / نماینده ایران فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا ساعت 14:30 دقیقه امروز به وقت تهران میان دو تیم پیکان ایران و سانتوری ژاپن آغاز شد.

در پایان این دیدار که تنها 3 گیم به طول انجامید نماینده کشورمان با نتایج (25 بر 20)، (25 بر 20) و (25 بر 14) موفق به پیروزی شد.

سعید معروف (پاسور)، محسن عندلیب (قطر پاسور)، پیمان اکبری و محمد ترکاشوند (قدرتی زن)، علیرضا نادی و محمد موسوی (سرعتی زن) و احسن الله شیرکوند (لیبرو) ترکیب اولیه تیم پیکان را دردیدار امروز تشکیل دادند.

تیم پیکان فردا برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف برنده دیدار تیم های آلماتی قزاقستان و النصرامارات می رود. دیداراین دو تیم تا ساعتی دیگر به عنوان آخرین بازی امروز برگزار می شود.

اما در دو دیدار نخست روز چهارم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا این نتایج به دست آمد:

* هنان چین 3 النجمه کویت یک

* العربی کویت 3 اسیل قزاقستان یک

فردا تیم های النجمه کویت و اسیل قزاقستان برای کسب مقام هفتم و هشتم با هم دیدار می کنند و تیم های هنان چین و العربی کویت هم برای تصاحب رده های پنجم و ششم به مصاف هم می روند.