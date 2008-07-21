پنج تابلوی VMS در سطح شیراز نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد صادق بزنجانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: تابلوهای VMS ، تابلوهای دیجیتالی هستند که وضعیت ترافیکی موجود در شهر و خیابانهای اطراف محدوده استقرار تابلو را به شهروندان ارائه می دهد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه تابلو در سه نقطه شیراز نصب شده که تا پایان سال با راه اندازی تعدادی دیگر به هشت تابلو افزایش می یابد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به نصب دوربین های کنترل سرعت در 27 نقطه از شهر شیراز اظهار داشت: روزانه به طور متوسط 600و هر ماه حدود 200هزار تخلف توسط این دوربین ها ثبت می شود که در حال حاضر با توجه به شرایط و امکانات موجود، امکان صدور قبض به صورت دستی برای تمام موارد وجود ندارد.

بزنجانی در این خصوص توضیح داد: طی مذاکرات انجام شده با دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، نرم افزاری جهت تبدیل عکس دوربین سرعت سنج به اطلاعات آماری تهیه شده که با ارتباط ON LINE و مستقیم دوربین ها با مرکز ناجا، اطلاعات خوانده شده و صدور قبض به صورت خودکار انجام می شود.

وی تاکید کرد: با تحقق این کار تخلفلت خودروهایی که سرعتی بیش از 80 کیلومتر دارند ثبت می شود که انتظار داریم طی یک مدت شش ماهه تخلفات از 200هزار مورد به 50هزار مورد در ماه کاهش یابد.

این مسئول شهرداری با بیان اینکه دوربین های کنترل سرعت جایگزین سرعت گیرهای موجود در خیابانها شده افزود: با کاهش قابل توجه تخلفات سرعت توسط دوربینها، ظرف یک سال تمام سرعت گیرها از سطح شهر جمع آوری می شود.