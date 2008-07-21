همایش "عدالت از دیدگاه علی(ع)" در زامبیا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش ابتدا گروه تواشیح مدرسه امام رضا (ع) به صورت هم خوانی آیاتی از قرآن مجید را تلاوت کردند، سپس سید حسن صفی الدین یکی از شیعیان گفت: زندگی علی (ع) برای همه جوامع بشری اعم از مسلمان و غیر مسلمان الگوی مناسب و سازنده است.

وی با بیان گوشه‌ای فضایل آن حضرت گفت: درباره امیرالمؤمنین (ع) فضائل و کراماتى از حضرت رسول (ص) نقل شده که درباره هیچ یک از صحابه نقل نشده است. این فضائل در بسیارى از کتب شیعه و اهل سنت آمده است از آن جمله اخلاص و فداکاری علی (ع) نسبت به اسلام و شخص پیامبر (ص) است و واقعه جنگ خیبر و ازخودگذشتگی امیر المومنین یکی از نمونه‌های آن است.

سپس اسدی موحد سرپرست نمایندگی فرهنگی ایران در زامبیا سخنرانی خود رابا عنوان "چالشهای و مشکلات فرا روی علی (ع) در زمان خلافت" آغازکرد و اظهارداشت: زمانى که امام عهده دار خلافت شد، کوهى از مشکلات و دشواریها در برابر او بود. همه این دشواریها، به ضمیمه اوضاع آشفته سیاسى که پس از قتل عثمان پدید آمده بود، آینده را تیره و تاریک تصویر مى‌کرد.

وی افزود: نخستین مشکل امام مشکل رعایت عدالت اقتصادى بود. زیرا عمر دیوان را براساس سوابق اسلامى افراد و ترکیب قبایلى قرار داد. مشکل دوم، تبعیض نژادی و برتری دادن عرب به عجم وموالی بود که باید با آن مبارزه می‌کرد زیرا یکى از تبعات فتوحات در زمان ابوبکر و سپس عمر، اختلاط نژادهاى مختلف عرب، ایرانى، نبطى، رومى و بربر بود.