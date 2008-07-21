ماموریت فرهنگی سپاه پاسخ به تهدیدات نرم دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی مقاومت بسیج روز گذشته ضمن حضور درهمایش مسئولین فرهنگی سپاه های استانهای سراسر که درمجتمع فرهنگی اسوه نیروی مقاومت بسیج برگزار شد، در تشریح ساختار و ماموریتهای جدید فرهنگی سپاه اعلام کرد : سپاه باید با خودکفایی در هر استان برای مقابله با هر تهدید فرهنگی شیوه متناسب با آن را اجرا نماید.

حجت الاسلام حسین طائب خط مشی و سیاستگذاری رده های فرهنگی در سپاه را از وظایف معاونت فرهنگی ستاد کل فرماندهی سپاه عنوان کرد وافزود: رده های فرهنگی سپاه درسراسرکشور با اجرای دقیق و درست ابلاغیه ها و طرحهای تدوین شده می توانند نقش مهم و ارزنده ای در مقابله با تهدیدات فرهنگی دشمن ایفا نماید.

سردار اثباتی مسئول معاونت فرهنگی اجتماعی نیروی مقاومت بسیج نیز در این مراسم هدف از برگزاری این همایش را توجیه شرایط نوین فرهنگی در بسیج و همچنین ابلاغ برنامه های محوری و جدید سپاه بعد از طرح تحول و تعالی این سازمان عنوان کرد.

وی از تشکیل 5 کارگروه و کمیسیون تخصصی ساختار، تولید، مقابله با تهدیدات نرم، فعالیتهای اجتماعی و مناسبتهای سال در این همایش خبر داد و افزود : در این کارگروهها با استفاده از نظرات و دیدگاههای اغلب شرکت کنندگان و کارشناسان فرهنگی سپاه های 31 گانه کشور مشکلات و موانع مسیر فرهنگی در بسیج و سپاه بررسی و تصمیماتی برای برون رفت از وضعیت کنونی و اجرای تاکتیک جدید اتخاذ شد.