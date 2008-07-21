مرکز درمانی موسی ابن جعفر شیراز تجهیز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمدرضا فتاحی ظهر امروز در حاشیه بازدید از این مرکز درمانی در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به جمعیت بسیار زیاد مراجعین به این مرکز، تهیه تجهیزات مورد نیاز و بهسازی آن ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: با اضافه کردن وسایل گرمایشی و سرمایشی، ایجاد سالن اجتماعات برای برنامه های بهداشتی و جلسه های رابطین سلامت محله و... امیدواریم در بهسازی و تجهیز مرکز موسی ابن جعفر موثر باشیم.

قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین یادآور شد: از آنجا که مرکز اورژانس 115شیراز نیز در طبقه دوم ساختمان این مرکز درمانی فعال است تصمیماتی نیز جهت بهبود وضعیت و امکانات این مرکز اخذ خواهد شد.