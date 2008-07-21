  1. استانها
۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۶:۴۳

مرکز درمانی موسی ابن جعفر شیراز تجهیز می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از بهسازی و تجهیز مرکز درمانی، بهداشتی موسی ابن جعفر (ع) این شهر در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمدرضا فتاحی ظهر امروز در حاشیه بازدید از این مرکز درمانی در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به جمعیت بسیار زیاد مراجعین به این مرکز، تهیه تجهیزات مورد نیاز و بهسازی آن ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: با اضافه کردن وسایل گرمایشی و سرمایشی، ایجاد سالن اجتماعات برای برنامه های بهداشتی و جلسه های رابطین سلامت محله و... امیدواریم در بهسازی و تجهیز مرکز موسی ابن جعفر موثر باشیم.

قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین یادآور شد: از آنجا که مرکز اورژانس 115شیراز نیز در طبقه دوم ساختمان این مرکز درمانی فعال است تصمیماتی نیز جهت بهبود وضعیت و امکانات این مرکز اخذ خواهد شد.

