به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور دکتر هاشمی رایزن فرهنگی ، حسن فرازنده سفیر ایران، دکتر اشرف الاسلام استاد بازنشسته اقتصاد، دکتر مولانا محبوب الرحمان، حجت‌الاسلام خلیل رضوی و مولانا محمد صلاح الدین خطیب مسجد غوث الاعظم و همچنین دانشگاهیان و فرهیختگان برگزارشد، برخی از زوایای زندگی امام و آموزه‌های ماندگار آن حضرت برای پیروانش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این همایش دکتر هاشمی رایزن فرهنگی ایران در داکا اظهارداشت: قهرمانان تسخیر اندیشه‌ها در طول تاریخ کم نبوده‌اند: فیلسوفان، اندیشمندان بزرگ و رهبران انقلاب‌های بزرگ سیاسی و اجتماعی از این شمارند. و بزرگان تسخیر قلب‌ها و عواطف انسان‌ها نیز در گذر ایّام کم شمار نبوده‌اند و عرفای بزرگ، اولیای کرام، شعرا و ادیبان چیره دست هر یک از گونه‌ای کاریزما برخوردار بوده‌اند.

وی با اشاره به این‌که کاریزمایی جامع این ‌دومقوله کمیاب و یا نایاب است ،گفت: بر این باوریم که مولی الموحدین تبلور و جامع این دومقوله است به گونه‌ای که بر طرق آسمان همچون راه‌های تو در توی دل، بر آموزه‌های قرآن و بر راه‌های عرفان؛ بر خود شناسی و خداشناسی به یک اندازه آشنا بوده است.

دکتر محبوب الرحمان ارائه دهنده مقاله در این همایش نیز در بخشی از مقاله خود ضمن بیان ویژگی‌های برجسته حضرت علی (ع) مانند ولادت در کعبه، جهاد در میدان‌ها و غزوات، برجستگی علمی در جنبه‌های گوناگون، به خطبه آن حضرت در آغاز خلافت اشاره کرد و گفت: ایشان در این خطبه مواضع و روش حکومت خود را بیان کرد و این خطبه را بیانگر محورهای جاذبه و دافعه علی(ع) دانست.

معاون مدرسه مدینه العلوم داکا همچنین با اشاره به جملة مشهور حضرت علی(ع) «من علمنی حرفاً فقد صیّرنی عبداً» اهمیت تعلیم و تعلم در اندیشه حضرت علی را بیان کرد و نهج البلاغه دانشنامه بزرگ معارف و الگوی بی‌بدیل و بی مانند در زبان و ادبیات عرب شمرد و ضمن اشاره به فرازهایی از آن، نامة علی(ع) به مالک اشتر را قانون اساسی برای اداره کشور اسلامی و حقوق مردم دانست.

مولانا صلاح الدین، خطیب مسجد غوث الاعظم ضمن اشاره به شخصیت ویژه حضرت علی ایشان را متمایز از دیگر صحابه پیامبر دانست و گفت: وی داماد پیامبر، همسر حضرت زهرا و پدر حسنین و محور اهل بیت و پنجتن پاک می‌باشد و لذا نباید او را همچون دیگر صحابه به شمار آورد.

خطیب برجسته بنگلادش افزود: خداوند مقامات و برجستگی‌های بسیاری به علی (ع) داده است که موجب جذب دلها به سوی او و شیفتگی دوستداران او گردیده و همه عاشق او هستند.

دکتر اشرف الاسلام رئیس سابق دانشکده ویکتوریا نیز با اشاره به برجستگی و علوّ شخصیت حضرت علی (ع) در زمینه‌های مختلف، زبان را قاصر از بیان شمه‌ای از ویژگی‌های آن حضرت دانست.

وی با بیان مبارزات و تلاش‌های امام علی در غزوات مختلف به بیان آموزه‌های پیامبر اسلام (ص) دربارة آن حضرت در موارد مختلف مانند فتح خیبر و غدیر پرداخت و احادیث سفینه و منزلت را نیز مورد بحث و بررسی قرار داد.

سفیر ایران در داکا نیز ضمن تبیین گوشه‌هایی از زندگی مولی الموحدین و دوران کودکی و تربیت ایشان در دامان پیامبر (ص) گفت: براساس حدیث نبوی که می‌فرماید «من تربیت یافته خدا و علی تربیت یافته من است»، جاذبه و دافعة علی (ع) نیز به یک معنا جاذبه و دافعة شخصیت اول جهان اسلام، پیامبر مکرم اسلام، است.

فرازنده سپس به ذکر و تبیین آیاتی پرداخت که دربارة حضرت علی (ع) نازل گردیده و در این ارتباط به نزول آیه انذار در سال سوم هجری اشاره کرد و گفت: وقتی پیامبر از میان اقوام و خویشان خود یاور طلبید که جانشین و وارث و وزیر و وصی او شود، با وجود حضور افراد بسیار، تنها علی به این درخواست پاسخ مثبت داد و لذا توسط پیامبر مُلقب به «وزیر وصی و جانشین» پیامبر گردید.

سفیر ایران در ادامه به تبیین آیة 23 سورة شوری (آیه مودّت) پرداخت و اظهار داشت طبق گفته بسیاری از مفسران بزرگ، پیامبر در پاسخ به این‌که «القربی» شامل چه کسانی می‌شوند، علی و فاطمه و دو فرزند ایشان را مصداق آن دانستند و بدین‌ترتیب محبت اهل بیت را بر مسلمانان لازم کردند.

فرازنده سپس به تبیین شأن نزول آیه ولایت (55/مائده) و آیه مباهله (61 آل عمران) پرداخت و گفت آیات مزبور گواه صادق شأن والای علی و اهل بیت است و به ویژه آیه مباهله دلالت ضمنی بر موضوع ولایت و خلاقت علی (ع) هم دارد زیرا مفسران گفته‌اند که در این آیة از علی (ع) با عبارت «نفسنا» یاد شده و آن حضرت، همچون «جان‌پیامبر» عنوان شده و لذا بهترین جانشین پیامبر است زیرا جانشین پیامبر باید همچون خود او باشد.

حجت الاسلام سید ابراهیم خلیل رضوی در بخشی از سخنان خود گفت: سخن گفتن دربارة حضرت علی(ع) سخن گفتن دربارة «مظلوم واقعی» تاریخ است که از جنبه‌های مختلف مورد ظلم قرار گرفته است.

سخنران با اشاره به حدیث نبوی «انا مدینه العلم و علی بابها» گفت: ما که در عصر شکوفایی علمی زندگی می‌کنیم متاسفانه از دروازه بلند شهر علم پیامبر استفاده نمی‌کنیم و همیشه از سیاست و شجاعت و مبارزات ایشان سخن می‌گوییم.

رئیس حوزه علمیه شیعیان کولنا افزود: امید می‌رفت مسلمانان پس از رحلت پیامبر (ص) از دریای علم لدنی علی(ع) بهره‌مند شوند اما متأسفانه وضعی پیش آمد که امام علی (ع) برای حفظ وحدت امت اسلامی، مجبور به سکوت شد و این ظلمی مضاعف بر قرآن ناطق بود.

سخنران با اشاره به نظر این ابی‌الحدید شارح نهج البلاغه درباره عظمت نهج البلاغه و جایگاه آن که «فروتر از کلام خالق و فراتر از کلام مخلوق» است، گفت متاسفانه در جامعة ما از این کتاب ارزشمند بهره‌برداری نمی‌شود.

خلیل رضوی افزود: وقت آن رسیده است که به طور روشن و صریح دربارة حضرت علی (ع) سخن گفت و به پرسش‌های احتمالی پاسخ داد و با استفاده از جاذبه و دافعة علی (ع) موضع‌گیری مناسب نشان داد.





