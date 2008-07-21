نخستین کارخانه کمپوست شهرستان اهر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، اکبر نظری ظهر امروز در کمیته بهداشت جلسه شورای شهر اهر گفت: با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی اولین کارخانه کمپوست شهرستان اهر تا پایان نیمه اول سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به مشکلات بهداشتی این شهر خواستار توجه بیشتر به بهداشت عمومی مناطق حاشیه ای و ایجاد مرکز بهداشتی درمانی در این مناطق شد.

رئیس شورای شهر اهر با اشاره به اینکه روزانه بیش از 120 تن زباله در سطح شهر اهر جمع آوری می شود، افزود: با راه اندازی کارخانه کمپوست زباله به عنوان یکی از نیازهای ضروری منطقه، علاوه بر بازیافت زباله این شهرستان زباله های شهرستانهای همجوار نیز در این کارخانه بازیافت می شود.

به گفته وی با آغاز به کار این مجموعه، مشکلات بهداشتی ناشی از انباشت و دفع غیر اصولی زباله در منطقه برطرف خواهد شد.

در ادامه این جلسه راضیه عباسی، عضو کمیسیون بهداشت شورای اسلامی شهرستان اهر نیز تقویت طرح پزشک خانواده و بهره مندی روستاییان از مزایای این طرح را خواسته اهالی مناطق روستایی عنوان کرد و افزود: تقویت امکانات و تجهیزات مراکز بهداشتی درمانی در روستاها و افزایش کادر پزشکی در این مناطق نیاز ضروری روستانشینان این شهرستان است.

وی تاکید کرد: نیاز به بازدید معاینات دوره ای و استمرار حضور پزشکان در مناطق روستایی به خصوص روستاهای دور افتاده و محروم در تامین سلامت و بهداشت عمومی روستاها به شدت احساس می شود.