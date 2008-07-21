بندر فریدونکنار به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در فریدونکنار، سید نبی صیدپور، عصر دوشنبه در مراسم واگذاری این بندر به بخش خصوصی با بیان اینکه این بندر به عنوان نخستین بندر در کشور به بخش خصوصی واگذار شد، اظهار داشت: بندر فریدونکنار به عنوان مرکز مخابرات دریایی کشور با اعتبار 500 هزار یورویی، روزانه اوضاع دریای خزر را به تمام کشتی‌های در حال تردد با برد 400 میلی دریایی سرویس می‌دهد.

وی با اشاره به قابلیت‌های این بندر با سه اسکله و قابلیت پهلو‌گیری کشتی‌های پنج هزار تنی عنوان کرد: این بندر به راه‌های ترانزیتی و حساس متصل است.

صیدپور خاطرنشان کرد: بندر فریدونکنار به مساحت 60 هکتار ساخته شد و قابلیت بارگیری 700 هزار تن کالا در طول سال را دارد.

وی بیان داشت: پهلوگیری کشتی‌های پنج هزار تنی در فازهای نهایی این بندر قرار دارد.



مدیرکل بنادر و کشتیرانی مازندران یادآور شد: بندر فریدونکنار در چهار سال آینده به پنج ترمینال تخلیه، بارگیری و خدمات حمل و نقل دریایی مجهز می‌شود.