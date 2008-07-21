۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۴۶

پدر علم اقلیم شناسی ایران:

تغییرات اقلیمی محیطی در کمین تهران است

پدر علم اقلیم شناسی ایران گفت: تهران در آینده ای نه چندان دور مورد تهدید جدی کمبود بادهای باران زا، افزایش گرما در طول سال، کاهش باران و برف های سالیانه ، افزایش آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی محیطی در پوشش گیاهی و زیست جانوری قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهلول علیجانی استاد دانشکده جغرافیای دانشگاه تربیت معلم در دومین نشست علمی- راهبردی کمیته مدیریت بحران در رابطه با راه های جلوگیری از گسترش مسائل بحران زا تاکید کرد: لازم است بابرنامه ریزی جامع وانسجام در اجرای طرح ها کاری کنیم تا وضعیت اقلیمی تهران بحرانی تر نگردد.

وی افزود: توسعه شهر نشینی و گسترش شهر تهران علاوه بر اینکه درتولید انرژی بسیار در این شهر موثر بوده بلکه باعث تغییر مشی زندگی مردم دراستفاده از وسایل و تجهیزات صنعتی شده است به طوری که متفکران ونخبگان در خصوص تفکرونوآوری تحت تاثیرشرایط اقلیمی قرارگرفته اند.

پدرعلم اقلیم شناسی تصریح کرد: مدیران ارشد شهر تهران باید به طور جدی نسبت به شرایط محیطی زندگی پایتخت چاره ای بیندیشند و برای بحران هایی که پیش روی این شهر است برنامه ریزی کنند.

