انتقال سلاحهای روسی از طریق بلاروس به سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: انتقال این جنگنده ها دو هفته پیش از طریق یک شرکت بلاروسی صورت گرفته است .

سودان تریبون این مسئله را که آیا این جنگنده ها واقعا از طرف بلاروس فروخته شده اند یا فقط از طریق این شرکت منتقل شده اند، تایید نکرد.

بنابر ادعای این گزارش، اگر این جنگنده ها در دارفور استفاده شود، نقض قطعنامه 1591 شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود . این قطعنامه فروش سلاح به دولت سودان یا آشوبگران دارفور را منع کرده است.

سال گذشته عفو بین الملل روسیه را به تهیه سلاح برای سودان جهت استفاده در دارفور متهم کرد ، اما وزارت خارجه روسیه این ادعا را تکذیب کرد.