به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد فتحی، عصر امروز در جلسه ستاد پروژه مهر در سالن کنفرانس دفتر معاون آموزش نظری و مهارتی کرمان اظهار داشت: فعالیتهای با نشاط و شور آفرینی در پروژه مهر و در آستانه آغاز مجدد سال تحصیلی جدید صورت خواهد گرفت که می تواند شروع خوبی برای آغاز سالی موفق برای دانش آموزان باشد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کرمان عنوان کرد: مهر ماه فصلی سراسر از عطوفت و مهربانی برای مهر پرورانی است که با شرکت در برنامه های آموزشی مدارس در نهایت در جایگاه علم و دانایی قرار می گیرند.

وی با اشاره به تلاقی روز اول مهر با شهادت حضرت علی ابن ابیطالب(ع) گفت: اول مهر با شبهای قدر همراه است که بهترین معنویات و فضائل همراه با شب زنده داری های عرفانی، نتیجه ای معنوی را برای آغاز سال تحصیلی رقم خواهد زد.

وی بر آماده سازی فضاهای مطلوب آموزشی تأکید کرد و بیان داشت: محیط شاداب و با نشاط در پذیرش نوآموزان و معلمان تأثیر زیادی بر جای می گذارد و باید در این راه اقدامات مقتضی صورت گیرد.