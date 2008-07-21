جراحی پیوند عروق کرونر بدون استفاده از پمپ قلب در مازندران انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید محمد جعفری عصر دوشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: بیمار 56 ساله ای بدون استفاده از پمپ قلبی، ریوی در بیمارستان فاطمه زهرا(س) ساری مورد جراحی پیوند عروق کرونر قرار گرفت.

به گفته وی، تیم پزشکی مرکز قلب مازندران در بیمارستان فاطمه زهرا(س) ساری بدون استفاده از پمپ قلبی ریوی بیمار 56 ساله ای را که از بیماری تنگی عروق کرونر رنج می برد با موافقت مورد جراحی پیوند عروق کرونر قرار دادند و در حال حاضر نیز حال عمومی این بیمار رضایت بخش است.

دکترجعفری بیان داشت: در این روش جراحی بدون استفاده از پمپ قلبی، ریوی شاهد عوارض احتمالی آن که شامل سکته مغزی، دیس ریتمی قلبی، شیفت بین سلولی و اختلالات انعقادی است نبوده و بیمار روند درمانی خوبی را طی می کند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش از بهره برداری سیستم ریلینگ مدارک پزشکی مرکز قلب مازندران با صرف 200 میلیون ریال خبر داد و گفت: سیستم ریلینگ مدارک پزشکی بر پرونده های پزشکی بیماران متمرکز شده و علاوه بر تسریع در امور در سالهای آینده مشکلی در زمینه بایگانی مدارک پزشکی این مرکز وجود نخواهد داشت.

این مسئول عنوان کرد: صرفه جویی در استفاده از فضای فیزیکی، استاندارد سازی بایگانی مدارک پزشکی، دستیبابی آسان، پرونده های پزشکی، حفاظت فیزیکی پرونده ها در برابر نور و گرد و غبار و استفاده طولانی مدت از این مدارک پزشکی از مزیتهای این روش است.