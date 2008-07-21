مسئولان بهزیستی برای توانمند سازی معلولان کار درمانی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله حائری، عصر امروز در دیدار با جمعی از مدیران اداره کل بهزیستی فارس افزود: کارشناسان و پرسنل بهزیستی می توانند کارهایی که معلولان توانایی انجام آن را دارند به خود آنها محول کرده تا در این راه به نشاط و توانمند کردن این افراد دست یابند.

وی خاطرنشان کرد: در این خصوص پزشکانی وجود دارند که کاردرمانی انجام می دهند و باید گفت برای کسانی که مشکل روانی دارند بهترین نوع درمان، تفریح و نشاط است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با تاکید بر اینکه پولی که انسان برای تفریح صرف می کند هزینه نبوده بلکه سرمایه گذاری است، گفت: وقت انسان باید به سه قسمت تقسیم شود، بخشی به دنیا، بخشی به آخرت و قسمتی نیز به لذت جویی اختصاص یابد که در واقع اوقات زندگی انسان مثل یک سه پایه است که اگر هر کدام از پایه ها مشکل پیدا کند، سه پایه سرنگون می شود .