تیم فوتبال سایپا بدون 4 بازیکن عازم اردوی ترکیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سایپا صبح امروز با 25 بازیکن وهمراه عازم شهر"نبشیر"واقع در100 کیلومتری شهر استانبول ترکیه شد تا علاوه بر تمرینات بدنسازی چند دیدار تدارکاتی نیز در این کشور برگزار کند.

دراین سفرعلاوه بر ملی پوشان سایپا که در اردوی چک به سر می برند (سید جلال حسینی، ابراهیم صادقی، حسین کعبی، ابراهیم میرزاپور، محمد پروین) چهاربازیکن سایپا شامل عیسی و الو ترائوره، جواد آشتیانی و میلاد زنیدپور به دلایل مختلف از همراهی این تیم بازماندند و قرار است بامداد فردا عازم ترکیه شوند.

تیم سایپا درحالی عازم اردوی ترکیه می شود که هنوز وضعیت سرمربیگری این تیم مشخص نیست و با وجود توافقات مقدماتی با ولفگانگ سیدکا هنوز توافقات نهایی برای به خدمت گرفتن این مربی آلمانی انجام نشده است.

تیم فوتبال سایپا درنخستین هفته رقابتهای لیگ برترمیزبان پرسپولیس قهرمان دور گذشته این رقابتها خواهد بود.