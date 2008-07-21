به گزارش خبرگزاری مهر، غازی صلاح الدین فرستاده ویژه رئیس جمهور سودان و هیئت همراه بعدازظهر امروز با دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار ابتدا لاریجانی سودان را کشوری دوست و روابط جمهوری اسلامی در زمینه های مختلف سیاسی، پارلمانی و اقتصادی با این کشور را روبه رشد خواند و گفت : سودان کشوری برخوردار از تمدن و غنای فکری است و جمهوری اسلامی ایران نسبت به روابط خود با کشورهای مسلمان از جمله سودان اهمیت قائل است.

وی با اشاره به اقدام دادگاه بین المللی لاهه در صدور حکم بازداشت برای رئیس جمهور سودان آن را اقدامی موذیانه با ماهیت کاملا سیاسی و در عین حال کم اهمیت ارزیابی کرد و اظهار داشت : هر کشوری که امروز بخواهد در عرصه بین الملل مستقل باشد زورگویان جهانی با ایجاد مشکلات مصنوعی و خلق اشاعه در جهت تضعیف این استقلال حرکت می کنند اما اطمینان دارم که مسئولین و مردم کشور دوست و مسلمان سودان بر این غائله فائق خواهند آمد.

وی در ادامه افزود : جمهوری اسلامی ایران حامی استقلال و حاکمیت سیاسی سودان است و از مواضع آن حمایت می کند.

وی ضمن انتقاد از رویکرد یکجانبه گرایی آمریکا در جهان امروز ابراز عقیده کرد : آمریکا از مراجع بین المللی به عنوان یک ابزار سیاسی برای پیشبرد اهداف و مقاصد تحمیلی خود استفاده می کند . این ابزار گاهی در شورای امنیت ، گاهی در آژانس بین المللی انرژی اتمی و گاهی در دیوان بین المللی نمود پیدا می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی نتیجه چنین رویکردی را از دست رفتن مشروعیت ساختارهای بین المللی دانست و خواستار مقابله کشورهای مستقل با این روند شد.

لاریجانی نقض حقوق بشر و طبقه بندی انسانها توسط آمریکا و غرب را توحش مدرن توصیف کرد و گفت : تاریخ ، جنایات آمریکا در زندانهای ابوغریب و گوانتانامو را از یاد نخواهد برد.

غازی صلاح الدین فرستاده ویژه رئیس جمهور سودان نیز در این دیدار ضمن تبریک به لاریجانی به مناسبت انتخاب وی به ریاست مجلس شورای اسلامی او را فردی مدبر و حکیم توصیف کرد و با اشاره بر روابط خوب کشورش با جمهوری اسلامی ایران گفت : سودان جمهوری اسلامی ایران را برادر و دوست خود می داند و به توسعه بیش از پیش روابط خود در زمینه های مختلف با آن می اندیشد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران برخورداری ایران از دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای را نه تنها متعلق به ایران که متعلق به تمام کشورهای جهان اسلام دانست و اظهار داشت : سودان توفیق جمهوری اسلامی ایران در توسعه فناوری صلح آمیز هسته ای را موفقیت جهان اسلام در ورود به عرصه نوین روابط بین الملل می داند و قویا از آن حمایت می کند.

فرستاده ویژه رئیس جمهور سودان سپس با اشاره به حکم دادگاه بین المللی لاهه مبنی بر بازداشت رئیس جمهور سودان آن را اقدامی در جهت تلاش غرب و آمریکا برای تضعیف استقلال و حاکمیت سودان و تجزیه این کشور خواند و گفت : سودان اساسنامه این دادگاه را امضا نکرده و عضوی از آن نیست که بخواهد تابع حکم آن تلقی شود و حکمی که مبنای حقوقی و مبتنی بر عدالت ندارد قابل اجرا نیست.

وی یادآور شد که قطعنامه شماره 1593 شورای امنیت بر یک مبنای استعماری بنا شده و هدف آن آن سلب مصونیت از حاکمان کشورهای ضعیف و فقیر به منظور سلطه بر این کشورها است .

وی گفت : حتی در خود آمریکا و غرب وجدانها آگاه و آزادی به مقابله با این حکم برخاسته و آن را در تناقض با موازین حقوقی بین المللی دانسته اند.