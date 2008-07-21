شکست تیم اصلی پرسپولیس برابر امیدهای آرمین / نخستین پیروزی سرخپوشان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز از ساعت 18 در ورزشگاه کارگران و برابر دیدگان 2 هزار تماشاگر برابر تیم آرمین به میدان رفت و در نهایت این تیم را با نتیجه 2 بر یک شکست داد.

این دیدار در سه زمان 30 دقیقه ای برگزار شد که در 30 دقیقه نخست تیم پرسپولیس با ترکیب علیرضا حقیقی، ضیاء نیک نفس، حمید نیک نفس و 8 بازیکن تستی به میدان رفت که در مجموع هر دو تیم یک بازی سرد و پر اشتباه را از خود ارائه کردند.

در30 دقیقه دوم این دیدار افشین پیروانی که هدایت پرسپولیس را برعهده داشت، میثاق معمارزاده، مهران فرضیات، فرانک آتسو، کامیار قنبری، دانیل، فرهاد خیرخواه، هادی نوروزی و 3 بازیکن تستی را به میدان فرستاد در این نیمه سرخپوشان عملکرد بهتری داشتند و موفق شدند با گلهای هادی نوروزی و فرهاد خیرخواه حریف خود را شکست دهند.

در 30 دقیقه سوم هم ترکیب پرسپولیس کاملا دگرگون شد و این تیم با ترکیب علیرضا حقیقی، پژمان نوری، سپهر حیدری، مسعود زارعی، نبی الله باقریها، مازیار زارع، علیرضا محمد، کریم باقری، حسین بادامکی، ایوان پترویچ و ابراهیم توره به میدان رفت اما عملکرد خوب علی سلیمی دروازه بان ذخیره تیم آرمین مانع از گلزنی بازیکنان پرسپولیس خصوصا کریم باقری شد.

البته در نقطه مقابل تیم آرمین در این نیمه با بازیکنان امید خود به زمین مسابقه رفت و در نهایت موفق شد با تک گل امیر صادقی بازیکن پیشین تیمهای پیکان و مس سرچشمه برابر پرسپولیس پیروز شود. هدایت تیم فوتبال آرمین را یعقوب وطنی از خبرنگاران ورزشی و مربی فصل پیش مس سرچشمه برعهده دارد.

در مجموع پرسپولیس در این دیدار با نتیجه 2 بر یک پیروز شد اما شکست بازیکنان اصلی این تیم در 30 دقیقه سوم برابر امیدهای آرمین باعث ناراحتی تماشاگران شد.

از حاشیه های این دیدار می تواند به برگزاری تمرینات اختصاصی دروازه بانهای توسط عابدزاده 30 دقیقه پیش از آغاز مسابقه اشاره کرد.همچنین واعظی و نیکبخت به صورت اختصاصی در کنار زمین تمرین کردند که در این بین نیکبخت در اواسط نیمه سوم جانشین نوری شد و عملکرد خوبی از خود ارائه داد.