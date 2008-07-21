رایزنی اوباما با طالبانی/ ستایش از دستاوردهای سیاسی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صوت العراق، در بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق آمده است: جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در دیدار با باراک اوباما پیشرفت اوضاع سیاسی درعراق درپرتو بهار سیاسی این کشور بویژه بعد از تکمیل دولت وحدت ملی عراق پس از بازگشت وزیران جبهه توافق به آن و تاثیر مثبت این امر در تحکیم وحدت ملی و فعال سازی تلاش ها برای توسعه محدوده آشتی ملی را بررسی کرد.

رئیس جمهوری عراق به موفقیت های دولت در امر مبارزه با تروریسم و مقابله با فعالیت شبه نظامیان و قانون شکنان و نتایج آن در کاهش خشونت و برقراری امنیت و ثبات اشاره کرد که زمینه مناسبی را برای گسترش خدمات رسانی به شهروندان عراقی و فعال سازی بخش خصوصی و تامین فرصت های سرمایه گذاری در عراق فراهم کرد.

وی همچنین بر ضرورت پاسداری از این دستاوردها از طریق بالابردن عملکرد نیروهای مسلح و افزایش مداوم آمادگی آنها در زمینه های آموزشی، تسلیحاتی و تجهیزات متناسب با نیازهای مرحله کنونی تاکید کرد.

طالبانی همچنین درباره روابط خارجی عراق به موفقیت های دیپلماسی مسئولان عراقی درسطح جهان عرب، منطقه و جهان اشاره کرد و بر اهمیت تحکیم و تقویت روابط مستحکم دوجانبه میان عراق و آمریکا براساس احترام دوجانبه و منافع عالی مشترک تاکید کرد.

رئیس جمهوری عراق بر عزم کشورش برای ایفای نقش مهم خود در منطقه با توجه به توانمندی ها و تاریخ ریشه دار عراق تاکید کرد.

از سوی دیگر، باراک اوباما هدف سفر به عراق را آگاهی از اوضاع این کشور عنوان کرد و از موفقیت های حاصله در مسیر توسعه مشارکت سیاسی بویژه بعد از موافقت مجلس نمایندگان عراق با اسامی وزیران نامزد جبهه التوافق و پیوستن آنها به دولت وحدت ملی به ریاست نوری المالکی ستایش کرد.

نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا امروز وارد عراق شد و با نوری المالکی نخست وزیر عراق و فرماندهان آمریکایی مستقر در این کشور دیدار و گفتگو کرد.