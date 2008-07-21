ایرلند با برگزاری همه پرسی دوباره درباره پیمان لیسبون مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه خبری "فرانس - 24" در گزارشی مستقیم از دوبلین گفت: سارکوزی امروز در دیداری چند ساعته با هدف گوش دادن به دلایل ایرلندی ها برای دادن "نه" به پیمان لیسبون وارد دابلین شد.

سارکوزی در این سفر کوتاه با "برایان کاون" نخست وزیر ایرلند دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، کاون پیشنهاد رئیس جمهوری فرانسه برای برگزاری دوباره یک همه پرسی در ایرلند در زمینه پیمان لیسبون را نپذیرفت.

سارکوزی هفته گذشته گفت که ایرلندی ها باید باردیگر همه پرسی برگزار کنند.

در همین حال، کاخ ریاست جمهوری فرانسه عصرامروز در بیانیه ای که در دوبلین منتشر شد، اعلام کرد که سارکوزی به "نه" ایرلندی ها احترام می گذارد اما از اینکه روند تصویب پیمان لیسبون همچنان در میان کشورهای اتحادیه اروپا ادامه دارد، بسیار خرسند است.

رئیس جمهوری فرانسه پس از دیدار با کاون به اقامتگاه سفیر فرانسه در ایرلند رفت تا در آنجا با برخی از انجمن های مخالف و موافق با پیمان لیسبون دیدار کند.

به گزارش مهر، پیمان لیسبون در برگیرنده طرحهایی برای تقویت سیاست خارجی اروپا، طولانی کردن دوره ریاست بر این اتحادیه و کاهش میزان حق وتوی کشورهاست؛ جایگزین قانون اساسی اروپا خواهد شد که در سال 2005 به وسیله رای دهندگان فرانسوی و هلندی رد شد.

پیمان لیسبون در تاریخ 13 دسامبر سال گذشته میلادی (22 آذر 86) توسط رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به امضا رسید و قرار شد تا پیش از مرحله اجرا، توسط تمامی کشورهای عضو به تصویب برسد.

پیمان لیسبون از سال 2009 میلادی به اجرا گذاشته می شود.