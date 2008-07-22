یارانه های منظور شده برای دامداران همدانی جوابگوی نیاز آنها نیست

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد شعبانلو شامگاه امشب در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران پیرامون مشکلات دامداران استان همدان افزود: پرداخت یارانه ها در بخش دامپروری در استان هدفمند نیست و در جبران خسارت وارده به دامداران جوابگو نیست.

شعبانلو خواستار افزایش یارانه در این بخش شد و اظهار داشت: دولت باید برای حمایت از دامداران برنامه ریزی کند و با کاهش قیمت نهاده های تولیدی در این راستا قدم بردارد.

وی با اشاره به کمکهای پرداختی برخی دولت ها در قالب یارانه به دامداران اظهار داشت: در کشورهای اروپایی میزان یارانه اختصاص یافته به هر راس گاو شیری سالانه بیش از 900 دلار این در حالی است که این رقم در کشور ما کمتر از 80 دلار است.

مدیرعامل اتحادیه دامداران استان همدان با بیان اینکه بیش از 70 درصد هزینه های جاری دامداری ها،صرف هزینه تامین تغذیه دام ها می شود، اظهار داشت: یارانه های دولتی باید به گونه ای تخصیص یابد که کاهش هزینه های تولیدی را به همراه داشته باشد تا دامداران متضرر زیان نشوند.

شعبانلو با اشاره به قیمت پایه جو در سال گذشته تصریح کرد:قیمت این محصول در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش دو و نیم برابری دارد.

وی با بیان اینکه سیاست گذاریهای اقتصادی در دامپروری متناسب با واقعیت های تولید نیست، تصریح کرد: دولت باید سیاستهای خود را مبتنی بر واقعیتها پایه ریزی کند.