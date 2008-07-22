احیاء موقوفات برنامه اساسی سازمان اوقاف در سال جاری است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر ریاحی شامگاه دوشنبه در جمع روسای ادارات اوقاف و امورخیریه کشور در ساری نیز با اشاره به موقوفات مازندران گفت: این استان رتبه دوم تعداد موقوفات را دارد.

وی خاطرنشان کرد: حفظ و حراست از موقوفات کشور وظیفه همه دست اندرکاران وقف کشور است که به امر باید توجه جدی تری شود.

معاون سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ادامه با اشاره به وجود مشکلات متعدد در احیا موقوفات گفت: در کشور و به ویژه در مازندران باید با تعامل مسئولین و مردم در احیاء و فرهنگ سازی در حفظ موقوفات و مواریث گران بها برنامه ریزی کنیم.

ریاحی اذعان داشت: با تلاش مجدانه همه دست اندرکاران امر احیاء موقوفات، می توان از درآمد اوقاف برای رفع مشکلات مردم بی بضاعت و فقیر جامعه گام برداشت.

