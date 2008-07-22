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۱ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۲۴

برخورد قاطع با اصناف بی انصاف در رامسر ضروری است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع امور صنفی رامسر خواستار برخورد قاطع و جدی با اصناف بی انصاف شد.

محمود صادق کیاء در گفتگو با خبرنگار مهر در رامسر افزود: انصاف در بازار باید رعایت شود و نظارت بیشتر بر قیمت ها در شهر گردشگر پذیر رامسر ضروری است.

وی اظهار داشت: بازاریان همواره پشتیبان نظام بوده و هستند و باید انصاف را در کسب رعایت کنند.

وی خاطر نشان کرد: نظامندی در امور صنفی شرط اصلی موفقیت است و بازاریان باید در این عرصه نمونه باشند.

به گفته صادق کیاء؛ مردم ولی نعمت بوده و خدمتگزاری به مردم وظیفه اصلی ما است.

رئیس مجمع امور صنفی رامسر بیان داشت: فضاسازی مناسب واحدهای صنفی و استفاده از رنگ و فضاهای شاداب به جذب مسافر و گردشگر کمک می کند.

وی سد معبر را از مهمترین مشکلات واحدهای صنفی در این شهر گردشگر پذیر عنوان و اضافه کرد: رفع این مشکل به برنامه جامع نیاز دارد.

سه هزار و 200 واحد صنفی در قالب 24 اتحادیه در رامسر فعالیت دارند.

کد مطلب 719881

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