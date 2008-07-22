536 پزشک و ماما در طرح پزشک خانواده در گیلان مشارکت دارند

دکتر ارسلان دادادشی در گفتگو با خبرنگار مهر دررشت ، افزود:این طرح با هدف دسترسی آسان و روان مردم به خدمات سلامت و کاهش هزینه ها در سطح روستاهای کشور به ویژه استان گیلان اجرا می شود.

وی همچنین با اعلام اینکه در سال گذشته 13 هزار نفر بیمار دیابتی در سطح استان شناسایی شده اند، گفت: قبل از اجرای طرح پزشک خانواده بیماران دیابتی حدود چهار تا پنج هزار نفر بودند.

داداشی بیان داشت: از بین 13 هزار بیمار دیابتی به عنوان نمونه غربالگری شده اند همه آنان تحت نظر بوده و از عوارض این بیماری مصون خواهند بود.

این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه درکشور برای چهار تا شش هزار نفر یک پزشک وجود داشت، افزود: با اجرای طرح پزشک خانواده هم اکنون در گیلان به ازای هر سه هزار و 700 نفر روستایی یک تیم سلامت به خدمت دهی مشغول است که این رقم حتی به دو هزار نفر نیز کاهش خواهد یافت.

داداشی اظهارداشت: قبل از اجرای این طرح به ازای هر 9 هزار نفر در گیلان یک پزشک خانواده وجود داشته است.

وی با اعلام اینکه پوشش طرح پزشک خانواده در گیلان 100 درصد است، افزود: گیلان اولین استان در کشور است که طرح پزشک خانواده را در مناطق روستایی 100 درصد عملیاتی کرده است.

داداشی، عواملی همچون همکاری بین بخشی، همکاری بیمه، استقبال خود مردم و فراهم بودن بسترهای لازم در سطح استان را از جمله راز موفقیت اجرای این طرح در استان عنوان کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین گفت: در حال حاضر 250 مرکز بهداشتی درمانی در شهرها و روستای استان وجود دارد که هم اکنون در 161 مرکز روستایی این طرح پیاده شده است.

دادادشی ادامه داد: درحال حاضر 965 خانه بهداشت روستایی و 49مرکزپزشک شبانه روزی در استان وجود دارد .