به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم را بزرگنیا سال 1375 بر مبنای فیلمنامه خودش و محمود دهقان جلو دوربین برد. در فیلم 90 دقیقهای "طوفان" عزتالله انتظامی، مجید مظفری، جمشید جهانزاده، دانیال حکیمی، لادن مستوفی، حوریه جابرانصاری و اکبر قدمی نقشآفرینی میکنند.
در خلاصه داستان فیلم سینمایی "طوفان" آمده: سه دوست قدیمی پس از حمله دشمن به محل کارشان در یک سکوی نفتی از یکدیگر جدا میافتند. آنها پس از روزها سرگردانی در دریا، دوباره در جزیره خارک به یکدیگر می پیوندند و مسئولیت صدور نفت را به عهده می گیرند. آنها برای این کار، هر یک نقشهای جداگانه دارند. در حالی که حمله دشمن به خارک برای قطع صدور نفت قطعی است , ...
عواملی که با این پروژه همکاری داشتند عبارتند از حسن قلیزاده فیلمبردار، عباس گنجوی تدوین، بابک بیات آهنگساز، اسحاق خانزادی صداگذار و جلالالدین معیریان طراح گریم.
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