فضای آموزشی شهرستان کهنوج افزایش یافت

حسین مسلمی در گفتگو با مهر اظهار داشت: این طرح در راستای بهسازی مدارس قدیمی و کپر زدایی مدارس در این شهرستان انجام و باعث اضافه شدن 75 کلاس درس به فضاهای آموزشی این شهرستان خواهد شد.

وی تصریح کرد: با ساخت این مدارس 22 هزار مترمربع محیط آموزشی ساخته می شود که باعث رشد و ارتقاء سطح کیفی آموزش خواهد شد.

مسلمی با اشاره به ساخت مدرسه شبانه روزی دخترانه در منطقه ناصر آباد این شهرستان گفت: به دلیل زیاد بودن مسافت از خانه تا مدرسه بسیاری از دختران روستاهای اطراف این بخش از تحصیل محروم یا با مشکلات فراوانی مواجه بودند که با ساخت این مرکز شبانه روزی شرایط تحصیل این افراد ایجاد شد.

وی گفت: در سال جاری با اقدامات انجام شده در زمینه بهسازی مدارس شهرستان کهنوج هزارو 500 دانش آموز امکان تحصیل در مدارس مقاوم را پیدا کرده اند.

