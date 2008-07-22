به گزارش خبرنگار مهر، "جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به پایان تصویربرداری مجموعه "عملیات 125"، آئین نکوداشت دکتر مهدی رحیمیان در دانشکده صدا و سیما، آغاز تولید تله فیلم "سایه"، ارزیابی نظرسنجی صدا و سیما درباره مجموعه‌های مخاطب‌پسند به نقل از مهر، نشست نقد و بررسی فیلم "فرزند خاک" و اخبار کوتاه.



مطلبی درباره عقب ماندن ایران از رویدادهای جهانی حوزه نسخ خطی در صفحه فرهنگ، یادداشتی از امرالله احمدجو کارگردان مجموعه "روزی روزگاری" درباره خسرو شکیبایی و نگاهی به ویژگی‌های خاص بازیگری شکیبایی در صفحه رادیو و تلویزیون و پخش تله فیلم "پر"، درباره فیلم "کمال‌الملک" و معرفی برنامه‌های امروز شبکه های صدا و سیما در صفحه بخوانید و ببینید آمده است.

"همشهری" در صفحه تئاتر می‌پردازد به گفتگو با آرش میرطالبی کارگردان نمایش "عروس، کابوس، افسوس، بلوتوث" و نگاهی به نمایش "سمفونی بیداری". مروری بر کارنامه خسرو شکیبایی و یادداشتی درباره وی در صفحه سینما و سخنرانی غلامعلی حدادعادل، برنامه جدید اکران سینماها، فرش قرمز برای دومین خیابان هنر پایتخت، پخش آخرین کار خسرو شکیبایی در روز جمعه و اخباری کوتاه از ایرج راد، داریوش مهرجویی، رویا نونهالی، نادر مشایخی و نغمه ثمینی در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به نگاهی به نمایش "در جمعیت گم شد" و یادداشتی درباره سبک بازی زنده‌یاد خسرو شکیبایی. عرضه تولیدات جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع)، اکران فیلم‌های جدید در سینماها، بازسازی تجهیزات سینمایی و سالن‌های نمایش، پدیده شدن نسخه جدید "بتمن" در سینماهای آمریکا، راه‌اندازی پنج موزه هنرهای معاصر در کشور و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به مخالفت پرویز تناولی با برپایی نمایشگاه آثارش، مراسم یادبود خسرو شکیبایی، پاسخ وزارت ارشاد به یک یادداشت، گپی با فیروزه گل‌محمدی، برپایی دادگاه اموال مرحوم احمد شاملو، فیلم‌های جدید در راه اکران و اخباری کوتاه از حنا مخملباف و زبان فارسی.

"اعتماد" در صفحه تلویزیون می‌پردازد به رادیو تلویزیون در اصل 44، یادداشتی بر تله فیلم "مرد"، توقف برنامه "ماه در حوض" از زبان کارشناس و مجری برنامه و اخبار کوتاه. گفتگو با هومن جاوید خواننده، درباره کنسرت سهیل نفیسی و اخبار کوتاه در صفحه موسیقی و رکوردشکنی فیلم "شوالیه تاریکی"، آغاز فروش بلیت‌های کنسرت همایون شجریان، برنامه آینده اکران سینماها، اعتراض پرویز تناولی به برپایی نمایشگاه آثارش، یادداشتی از داریوش مهرجویی به یاد خسرو شکیبایی، تکذیب همکاری فرهاد صبا با بهمن قبادی و اخبار کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"حیات نو" در صفحه پایانی می‌پردازد به نشست نقد و بررسی فیلم "حس پنهان"، اعتراض پرویز تناولی به برپایی نمایشگاه آثارش، حرف‌های سیامک صفری بازیگر تئاتر، پخش آخرین فیلم خسرو شکیبایی در روز جمعه و پروژه جدید توبی مگوایر.

"جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به دعوت کارکنان مستعفی سوره مهر از رئیس حوزه هنری به مناظره، حرف‌های رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، روی خط فرهنگ، انتشار شماره جدید "ققنوس"، چند یادداشت و اخبار کوتاه.