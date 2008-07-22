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۱ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۱۲

تسهیلات جدید برای دانشجویان غیر ایرانی / حمایت حتی پس از تحصیل

تسهیلات جدید برای دانشجویان غیر ایرانی / حمایت حتی پس از تحصیل

قائم مقام معاونت دانشجویی وزارت علوم ضمن تشریح تسهیلات جدید برای دانشجویان غیرایرانی داخل کشور از عضویت دانشجویان غیرایرانی در انجمنهای علمی برای حفظ ارتباط با این دانشجویان پس از فراغت از تحصیل خبر داد.

دکتر حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت علوم در راستای مستمر کردن ارتباط دانشجویان غیرایرانی داخل کشور با کشور، این دانشجویان را عضو انجمنهای علمی داخل کشور می کند.

وی افزود: حق عضویت دانشجویان غیرایرانی در انجمنهای علمی نیز توسط وزارت علوم پرداخت می شود و از انجمنهای علمی خواسته می شود با این دانشجویان مانند اعضای خارجی و بین المللی برخورد کنند.

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم گفت: همچنین دانشجویان غیر ایرانی در مقاطع دکتری که به کشور خود بازگشته و در آنجا به امور آموزشی مشغول هستند، بعد از 5 سال به دانشگاهی که از آن در ایران فارغ التحصیل شده اند دعوت و با حمایت وزارت علوم به فرصت مطالعاتی اعزام می شوند.

کد مطلب 719924

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