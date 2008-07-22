تسهیلات جدید برای دانشجویان غیر ایرانی / حمایت حتی پس از تحصیل

دکتر حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت علوم در راستای مستمر کردن ارتباط دانشجویان غیرایرانی داخل کشور با کشور، این دانشجویان را عضو انجمنهای علمی داخل کشور می کند.

وی افزود: حق عضویت دانشجویان غیرایرانی در انجمنهای علمی نیز توسط وزارت علوم پرداخت می شود و از انجمنهای علمی خواسته می شود با این دانشجویان مانند اعضای خارجی و بین المللی برخورد کنند.

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم گفت: همچنین دانشجویان غیر ایرانی در مقاطع دکتری که به کشور خود بازگشته و در آنجا به امور آموزشی مشغول هستند، بعد از 5 سال به دانشگاهی که از آن در ایران فارغ التحصیل شده اند دعوت و با حمایت وزارت علوم به فرصت مطالعاتی اعزام می شوند.