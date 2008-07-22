دکتر کوچکی نژاد رئیس سازمان بهزیستی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: در اجرای طرح CBR چهارهزار و ۶۲۹نفر از معلول در سطح روستاهای پنج شهرستان استان گیلان شناسایی و سه هزار و ۱۷۳تحت پوشش قرار گرفته اند.
دکتر کوچکی نژاد همچنین ایجاد اشتغال برای مددجویان تحت پوشش بهزیستی را از برنامههای مهم این سازمان عنوان کرد و گفت: در چند ساله اخیر برای ۳۳۲ نفر از مددجویان تحت پوشش بهزیستی استان گیلان زمینه اشتغالزایی فراهم شده است.
وی در ادامه با اعلام اینکه 90درصد از موارد نابینایی و ناشنوایی مادرزادی است، افزود: اگر مشکلات بینایی و شنوایی در کودکان در سن قبل از دبستان به موقع تشخیص داده شوند، قابل درمان است.
دکتر کوچکی نژاد خاطر نشان کرد: پیشگیری از تنبلی چشم و تست شنوایی ازطرحهای بهزیستی استان برای جلوگیری از بروز نابینایی و ناشنوایی است.
وی اظهار داشت: تاکنون ۳۲نفر از کودکان دارای مشکلات شنوایی از سوی بهزیستی استان گیلان به تهران معرفی تا تحت عمل جراحی قرار گیرند.
این مقام مسئول در بهزیستی گیلان با بیان این مطلب که عمل جراحی کودکان دارای مشکلات شنوایی بیشاز ۱۰۰ میلیون ریال هزینه دارد، افزود: ۵۰ درصد هزینه را سازمان بهزیستی می پردازد.
مدیرکل بهزیستی استان گیلان خاطرنشان کرد: تست شنوایی در نوزادان از سوی بهزیستی گیلان در یکی دو هفته اول تولد نوزاد انجام میگیرد.
دکتر کوچکی نژاد یادآور شد: رسیدگی و حمایت از نیازمندان جامعه از جمله معلولان، سالمندان، آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه زنان و دختران، کودکان بیسرپرست و بدسرپرست از جمله ماموریتهای اصلی بهزیستی است.
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