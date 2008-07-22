دریافت وجه نقد از معلولان توسط افراد سودجو

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کار نه تنها خلاف قانون بوده بلکه هیچ تضمینی برای خانه دار شدن معلولان نیز ندارد.

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان تاکید کرد: انجمن های معلولان حق ساخت مسکن را ندارند و همچنین رسالتی برای سازمانهای غیر دولتی مردم نهاد در این خصوص تعریف نشده است و تنها شرکتهای تعاونی که زیر نظر وزارت تعاون مسکن تشکیل شده و اعضا در روند تشکیل آن با برگزاری مجامع عمومی دخیل بوده اند و همچنین این انجمن دارای شماره ثبت است، برای ساخت مسکن قانونی می باشند.

محمود نژاد از معلولان کشور خواست به هیچ شماره حسابی که مربوط به افراد حقیقی می باشد وجهی واریز نکنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک و غیر قانونی با تلفن های 55752885 و 55752719 تماس بگیرند تا انجمن دفاع از حقوق معلولان این موضوع را از طریق قانونی پیگیری کند.

وی ادامه داد: با حذف شرط تاهل برای خانه دار شدن معلولان ، متاسفانه سودجویان نسبت به دریافت وجه از معلولان دراین زمینه اقدام می کنند.

وی از رئیس سازمان بهزیستی خواست تا سازمان در این زمینه کمیته ای تشکیل دهد و موضوع را به طور جد پیگیری کند.