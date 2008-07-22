فتاح کمری درباره تولید فیلمهای 90 دقیقهای و مجموعههای تلویزیونی مرکز لرستان به خبرنگار مهر گفت: یک مجموعه تلویزیونی را کلید زدیم. همچنین تولید دو مجموعه دیگر، دو فیلم تلویزیونی و چهار ساعت انیمیشن تا پایان سال در دستور کار مرکز لرستان قرار دارد. خوشبختانه در تولید مجموعه، فیلم و انیمیشن محدودیت نداریم و ما هم با توجه به اعتباراتی که داریم سعی میکنیم آثار مناسب بسازیم.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر تولیدات مراکز استانها از شبکههای سراسری روی آنتن میرود و رقابت میان مراکز خیلی زیاد شده است. مرکز لرستان هم بر مبنای اولویتهای استانی و با محوریت مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آثار نمایشی میسازد. در مجموع سعی میکنیم آثار ساخته شده، بومی و روایتگر فرهنگ و آداب و رسوم ما باشد.
مدیر مرکز صدا و سیمای لرستان درباره ضعف مراکز در ساخت طنز و تئاترهای تلویزیونی گفت: شبکههای استانی را نباید با شبکههای سراسری مقایسه کرد، چرا که به لحاظ تجهیزات، اعتبار و نیروی انسانی متخصص قابل قیاس با شبکههای ملی نیست. ضعف مراکز استانها بیشتر در زمینه فیلمنامهنویسی و کارگردانی است، به همین دلیل باید از کارگردانان غیربومی استفاده کنیم.
کمری ادامه داد: از سوی دیگر جذب کارگردانان غیربومی با مشکلات همراه است یا پرهزینه است. به همین دلیل از نیروهای خودمان بهره میبریم. بنابراین باید در حد امکانات توقع داشت. سال گذشته مجموعه "یخدون پاپا" را تولید کردیم که به آداب و رسوم و فرهنگ مردم لرستان میپردازد یا طنزی درباره انتخابات ساختیم که بعد از پخش از شبکه استانی با استقبال بینندگان رو به رو شد. در حال حاضر طرح یک مجموعه طنز با موضوع سربازی داریم که بعد از انجام دادن مقدمات لازم آن را میسازیم.
وی درباره اینکه آیا بودجه اختصاص یافته به مرکز لرستان جوابگوی تولیدات این مرکز در امسال هست یا نه؟ توضیح داد: سازمان برای تولید آثار فاخر محدودیت ندارد و ما هم گاهی با مشارکت شبکههای سراسری برنامه تولید میکنیم یا سعی میکنیم اسپانسر بگیریم تا با مشکل رو به رو نشویم. قطعاً بودجه مناسب در کیفیت اثر موثر است.
مدیر صدا و سیمای مرکز لرستان درباره تقویت فرستندهها در این مرکز گفت: خوشبختانه پوشش شبکهها در استان لرستان خوب است. شبکههای یک و سه تقریباً 98 درصد، شبکههای دو، چهار و خبر 80 تا 90 درصد پوشش دارند و تا پایان امسال 19 ایستگاه را راهاندازی میکنیم.
وی در پایان یکی از ضعفهای مراکز استانها را نبود نیروی انسانی متبحر نام برد و گفت: در حال حاضر آموزش نیروی انسانی در مراکز مورد توجه قرار دارد و ما سعی میکنیم خلا خود را در این باره رفع کنیم.
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