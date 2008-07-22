گزینشگران ویژگی های مثبت داوطلبان استخدام را بیشتر در نظر داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مسعودی معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری تهران در همایش سه روزه بررسی اصول و ضوابط حاکم بر گزینش ادارات که با حضور اعضای هسته گزینش شهرداری های استان تهران از جمله شهرداری تهران ، سازمان ثبت احوال کشور و شرکت مترو برگزار شد با اشاره به ضرورت توسعه آموزش، خاطر نشان کرد: نیروی انسانی عامل اساسی توسعه اقتصادی جوامع است و نیروی انسانی کارآمد و آموزش دیده می تواند مسیر توسعه همه جانبه نظام را فراهم نماید.

وی خطاب به گزینش گران گفت: آسیب شناسی حوزه عملکردی خود را اجرایی کنید و با شناخت نکات ضعف و قوت و رفع ایرادات گذشته تحول و نوآوری را در جهت پیشرفت و بهبود امور پیشه کنید.

وی افزود: گزینش منفذ ورودی های نیروهای کار آفرین به سیستم های اجرایی و اداری است و خدمت به نظام و مردم با گزینش نیروهای متخصص و متعهد میسر خواهد شد.

وی بر ضرورت حفظ اسرار داوطلبان تاکید نمود و خاطر نشان کرد: حفظ حرمت حریم مومنین وظیفه شماست و برای دستیابی به صلاحیتهای داوطلبان نقاط مثبت آنان را بیشتر توجه کنید.

حسین صمدی گرجی دبیر گزینش استانداری تهران در ابتدا طی گزارشی از عملکرد گزینش استانداری گفت: هسته گزینش استانداری تهران امور جذب و گزینش 13 فرمانداری، 54 شهرداری و ستاد استانداری تهران را با ورودی 2000 پرونده در سال برعهده دارد.