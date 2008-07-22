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۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۲۶

آثار یارتا یاران در تئاتر شهر بررسی می‌شود

آثار یارتا یاران در تئاتر شهر بررسی می‌شود

20 سال عکاسی یارتا یاران در زمینه آنالوگ پنجشنبه سوم مرداد در دومین جلسه از نشست‌های عکاسی تئاتر در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ابراهیم حسینی مسئول برگزاری این نشست‌ها در‌این‌باره به خبرنگار مهر گفت: این نشست‌ها حالت کارگاه آموزشی دارد و نشست دوم ما با موضوع آثار یارتا یاران برگزار می‌شود که سال‌ها در زمینه عکاسی آنالوگ در تئاتر فعالیت کرده است.

وی افزود: در این نشست تفاوت عکاسی آنالوگ با دیجیتال و آسیب‌هایی که عکاسی دیجیتال در عکاسی حوزه تئاتر ایجاد کرده مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. یاران که خود از بازیگران تئاتر است دید خاص نسبت به عکاسی این حوزه دارد و همواره پشت صحنه تئاتر را نیز مد نظر قرار داده است.

حسینی درباره کارشناسانی که در این نشست حضور خواهند داشت، گفت: پرویز ملک، پری صابری، هادی مرزبان و اکبر زنجانپور از جمله حاضران در این نشست هستند. این هنرمندان به دلیل آشنایی با بازی و نگاه یارتا یاران در تئاتر و عکاسی نظرات خود را در خصوص عکاسی آنالوگ و دیجیتال در تئاتر ارائه می‌دهند.

دومین نشست عکاسی تئاتر به مدیریت انجمن عکاسان تئاتر و با همکاری مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و مجموعه تئاتر شهر ساعت 16:30 پنجشنبه سوم تیرماه در سالن کنفرانس این مجموعه برگزار می شود. اولین جلسه از این نشست‌ها به بررسی آثار سیامک زمردی مطلق اختصاص داشت.

کد مطلب 719983

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