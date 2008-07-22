ابراهیم حسینی مسئول برگزاری این نشست‌ها در‌این‌باره به خبرنگار مهر گفت: این نشست‌ها حالت کارگاه آموزشی دارد و نشست دوم ما با موضوع آثار یارتا یاران برگزار می‌شود که سال‌ها در زمینه عکاسی آنالوگ در تئاتر فعالیت کرده است.

وی افزود: در این نشست تفاوت عکاسی آنالوگ با دیجیتال و آسیب‌هایی که عکاسی دیجیتال در عکاسی حوزه تئاتر ایجاد کرده مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. یاران که خود از بازیگران تئاتر است دید خاص نسبت به عکاسی این حوزه دارد و همواره پشت صحنه تئاتر را نیز مد نظر قرار داده است.

حسینی درباره کارشناسانی که در این نشست حضور خواهند داشت، گفت: پرویز ملک، پری صابری، هادی مرزبان و اکبر زنجانپور از جمله حاضران در این نشست هستند. این هنرمندان به دلیل آشنایی با بازی و نگاه یارتا یاران در تئاتر و عکاسی نظرات خود را در خصوص عکاسی آنالوگ و دیجیتال در تئاتر ارائه می‌دهند.

دومین نشست عکاسی تئاتر به مدیریت انجمن عکاسان تئاتر و با همکاری مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و مجموعه تئاتر شهر ساعت 16:30 پنجشنبه سوم تیرماه در سالن کنفرانس این مجموعه برگزار می شود. اولین جلسه از این نشست‌ها به بررسی آثار سیامک زمردی مطلق اختصاص داشت.