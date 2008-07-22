موضوع هسته ای ایران محور نشست امروز اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین تحریمهای بیشتر علیه زیمبابوه را بررسی و گزارشی را از سوی " تونی بلر" نماینده کمیته چهارجانبه خاورمیانه درباره وضعیت نابسامان اقتصادی فلسطینی ها دریافت خواهند کرد.

"خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان روز شنبه 29 تیر در ژنو با " سعید جلیلی " دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و درباره موضوع هسته ای ایران گفتگو کردند.

آنها بار دیگر درخواست نامشروع تعلیق غنی سازی را مطرح کردند که ایران با آن مخالفت کرد.