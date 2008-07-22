یاهو با سهامدار آمریکایی به توافق رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کارل ایکان مالک 5 درصد از سهام یاهو و مهمترین حامی فروش این شرکت به مایکروسافت است. به همین منظور در چند ماه اخیر جنگ بزرگی بر سر عضویت ایکان به شورای مدیریت این شرکت در گرفته بود. اکنون به نظر می رسد که هیئت مدیره دومین موتور جستجوی دنیا سرانجام با این سهامدار آمریکایی بر سر ورود وی به شورای مدیریت یاهو به توافق رسیده است.

با ورود ایکان به شورای مدیریت یاهو، تعداد اعضای این شورا به 11 نفر می رسد. اول آگوست انتخاب آینده اعضای هیئت مدیره این شرکت برگزار می شود و در پی این توافق، ایکان به همراه دو عضو دیگر وارد لیست نامزدهای پیشنهادی شورای مدیریت فعلی شرکت خواهد شد.

براساس گزارش وال استریت ژورنال، در این خصوص ایکان اظهار داشت: "خوشحالم که هیئت مدیره تصمیم مناسبی در این مورد گرفت و خوشحالم که پیش از اتخاذ تصمیم نهایی امکان مذاکره جدید در خصوص فرضیه فروش یاهو وجود دارد."

اختلاف نظر گذشته میان یاهو و ایکان بر سر تمایل شدید این سهامدار آمریکایی در فروش بخش جستجوی شرکت یاهو به مایکروسافت بود.