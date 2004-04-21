چهارمين نشست گفتگوي اديان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري " مهر" در اين نشست از سوي ايران حجت الاسلام محمود محمدي عراقي رياست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، دكتر مهدي سنايي معاون پژوهشي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، همچنين حجت الاسلام رشاد رئيس پژوهشگاه انديشه اسلامي و دكتر واعظي رئيس مركز گفتگوي اديان شركت خواهند داشت.
مطالب ارائه شده از سوي كارشناسان و دانشمندان ايراني در اين نشست عبارتند از: مقاله اي در زمينه گفتگوي اديان و جهاني شدن/ دكتر اصغر واعظي، مقاله اي در زمينه فرهنگ و جهاني شدن/ دكتر حسن كچويان ، و مقاله اي در زمينه اخلاق و جهاني شدن/ دكتر محمد علي شمالي .
به دنبال سه دور نشست اسلام و مسيحيت ارتدوكس روسيه ، بنا به دعوت كليساي ارتدوكس روسيه، چهارمين دور گفتگوي اديان 4الي 6 ارديبهشت ماه در مسكو برگزار خواهد شد .
به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري " مهر" در اين نشست از سوي ايران حجت الاسلام محمود محمدي عراقي رياست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، دكتر مهدي سنايي معاون پژوهشي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، همچنين حجت الاسلام رشاد رئيس پژوهشگاه انديشه اسلامي و دكتر واعظي رئيس مركز گفتگوي اديان شركت خواهند داشت.
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