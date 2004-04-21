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۲ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۲:۴۷

6 ارديبهشت 83 در مسكو

چهارمين نشست گفتگوي اديان برگزار مي شود

به دنبال سه دور نشست اسلام و مسيحيت ارتدوكس روسيه ، بنا به دعوت كليساي ارتدوكس روسيه، چهارمين دور گفتگوي اديان 4الي 6 ارديبهشت ماه در مسكو برگزار خواهد شد .

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري " مهر"  در اين نشست از سوي ايران حجت الاسلام  محمود محمدي عراقي رياست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، دكتر مهدي سنايي معاون پژوهشي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، همچنين حجت الاسلام رشاد رئيس پژوهشگاه انديشه اسلامي و دكتر واعظي رئيس مركز گفتگوي اديان شركت خواهند داشت.

مطالب ارائه شده از سوي كارشناسان و دانشمندان ايراني در اين نشست عبارتند از:  مقاله اي در زمينه گفتگوي اديان و جهاني شدن/ دكتر اصغر واعظي، مقاله اي در زمينه فرهنگ و جهاني شدن/ دكتر حسن كچويان ، و مقاله اي در زمينه اخلاق و جهاني شدن/  دكتر محمد علي شمالي .  

کد مطلب 72004

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