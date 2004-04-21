چهارمين نشست گفتگوي اديان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري " مهر" در اين نشست از سوي ايران حجت الاسلام محمود محمدي عراقي رياست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، دكتر مهدي سنايي معاون پژوهشي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، همچنين حجت الاسلام رشاد رئيس پژوهشگاه انديشه اسلامي و دكتر واعظي رئيس مركز گفتگوي اديان شركت خواهند داشت.



مطالب ارائه شده از سوي كارشناسان و دانشمندان ايراني در اين نشست عبارتند از: مقاله اي در زمينه گفتگوي اديان و جهاني شدن/ دكتر اصغر واعظي، مقاله اي در زمينه فرهنگ و جهاني شدن/ دكتر حسن كچويان ، و مقاله اي در زمينه اخلاق و جهاني شدن/ دكتر محمد علي شمالي .

